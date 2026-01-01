Ombi là hệ thống yêu cầu tự lưu trữ tiêu chuẩn dành cho các hộ gia đình đang sử dụng Plex, Emby hoặc Jellyfin. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản máy chủ phương tiện hiện có của họ và yêu cầu phim, chương trình TV, album nhạc và nội dung 4K thông qua giao diện web đẹp mắt, thân thiện với thiết bị di động. Mỗi yêu cầu sẽ được đưa vào hàng đợi phê duyệt có thể cấu hình, sau đó tự động chuyển tiếp các mục đã được phê duyệt đến Sonarr, Radarr, Lidarr hoặc CouchPotato để thực hiện.

Tự lưu trữ Ombi trên một VPS mang đến cho người dùng của bạn một kênh "yêu cầu trước" rõ ràng vào thư viện phương tiện của bạn và cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để phê duyệt, từ chối hoặc xử lý hàng loạt các yêu cầu đến — mà không làm lộ các bảng điều khiển quản trị Arr của bạn cho các thành viên trong gia đình.