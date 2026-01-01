Triển khai Ombi với cài đặt một nhấp chuột.
Hệ thống yêu cầu tự lưu trữ cho Plex, Emby và Jellyfin — người dùng yêu cầu phim và chương trình, bạn phê duyệt và tự động thực hiện.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ombi
Ombi là hệ thống yêu cầu tự lưu trữ tiêu chuẩn dành cho các hộ gia đình đang sử dụng Plex, Emby hoặc Jellyfin. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản máy chủ phương tiện hiện có của họ và yêu cầu phim, chương trình TV, album nhạc và nội dung 4K thông qua giao diện web đẹp mắt, thân thiện với thiết bị di động. Mỗi yêu cầu sẽ được đưa vào hàng đợi phê duyệt có thể cấu hình, sau đó tự động chuyển tiếp các mục đã được phê duyệt đến Sonarr, Radarr, Lidarr hoặc CouchPotato để thực hiện.
Tự lưu trữ Ombi trên một VPS mang đến cho người dùng của bạn một kênh "yêu cầu trước" rõ ràng vào thư viện phương tiện của bạn và cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để phê duyệt, từ chối hoặc xử lý hàng loạt các yêu cầu đến — mà không làm lộ các bảng điều khiển quản trị Arr của bạn cho các thành viên trong gia đình.
Các tính năng chính của Ombi
Đăng nhập Plex, Emby và Jellyfin
Người dùng đăng nhập bằng thông tin đăng nhập media-server hiện có, vì vậy không có tài khoản riêng biệt để quản lý và các quyền luôn được đồng bộ hóa.
Yêu cầu về phim, TV, nhạc và 4K
Hạn ngạch theo danh mục, giới hạn theo người dùng và quy tắc phê duyệt cho phép bạn tùy chỉnh những gì mỗi người xem có thể yêu cầu mà không cần giám sát thủ công.
Tự động hoàn tất qua Arr
Yêu cầu đã được phê duyệt chuyển trực tiếp đến Sonarr, Radarr và Lidarr thông qua các REST API của chúng để nội dung được tải xuống, xử lý và đưa vào thư viện một cách tự động.
Yêu cầu thông báo
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, email và thông báo đẩy trên ứng dụng di động giúp quản trị viên và người dùng luôn đồng bộ khi các yêu cầu tiến triển.
UI và ứng dụng thân thiện với di động
Giao diện web đáp ứng tinh tế cùng với các ứng dụng đồng hành trên iOS và Android cho phép các thành viên trong gia đình yêu cầu và theo dõi nội dung từ bất kỳ thiết bị nào.
Tại sao lại chạy Ombi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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