Triển khai Docmost với 1 nhấp.
Nền tảng wiki cộng tác mã nguồn mở với tính năng đồng chỉnh sửa theo thời gian thực, sơ đồ và không gian làm việc nhóm.
Chọn gói VPS cho Docmost
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Docmost
Docmost là một giải pháp thay thế hiện đại, mã nguồn mở cho Notion và Confluence, được thiết kế cho các nhóm cần chỉnh sửa cộng tác theo thời gian thực mà không phải đánh đổi quyền riêng tư của các nền tảng lưu trữ đám mây. Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một trang đồng thời với tính năng đồng bộ hóa không xung đột, trong khi các không gian cung cấp sự phân tách rõ ràng giữa các nhóm, dự án hoặc phòng ban.
Tự lưu trữ Docmost trên VPS của bạn có nghĩa là tài liệu nội bộ, các quyết định kiến trúc và nội dung cơ sở tri thức nhạy cảm của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL và bộ nhớ đệm Redis đi kèm mang lại hiệu suất và độ tin cậy mà việc chỉnh sửa cộng tác yêu cầu, với bộ nhớ lưu trữ bền vững bảo vệ tài liệu của bạn qua các bản cập nhật.
Các tính năng chính của Docmost
Đồng chỉnh sửa thời gian thực
Nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa cùng một trang đồng thời với tính năng đồng bộ hóa không xung đột, mang lại cảm giác tức thì và tự nhiên.
Sơ đồ hóa tích hợp
Draw.io, Excalidraw, và Mermaid có sẵn trực tiếp trong trình chỉnh sửa, vì vậy tài liệu trực quan luôn nằm cùng với nội dung văn bản.
Tổ chức theo không gian
Tách biệt nội dung theo nhóm, dự án hoặc phòng ban với các không gian riêng biệt, mỗi không gian có thành viên và cài đặt quyền riêng.
Quyền chi tiết
Nhóm người dùng và kiểm soát truy cập cấp độ trang cho phép bạn chia sẻ nội dung phù hợp với đúng người trong toàn bộ tổ chức của bạn.
Lịch sử phiên bản đầy đủ
Mọi thay đổi đều được ghi lại, vì vậy bạn có thể xem lại các bản sửa đổi trước đây hoặc khôi phục phiên bản trước đó của bất kỳ trang nào bất cứ lúc nào.
Tại sao lại chạy Docmost trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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