Docmost là một giải pháp thay thế hiện đại, mã nguồn mở cho Notion và Confluence, được thiết kế cho các nhóm cần chỉnh sửa cộng tác theo thời gian thực mà không phải đánh đổi quyền riêng tư của các nền tảng lưu trữ đám mây. Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một trang đồng thời với tính năng đồng bộ hóa không xung đột, trong khi các không gian cung cấp sự phân tách rõ ràng giữa các nhóm, dự án hoặc phòng ban.

Tự lưu trữ Docmost trên VPS của bạn có nghĩa là tài liệu nội bộ, các quyết định kiến trúc và nội dung cơ sở tri thức nhạy cảm của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL và bộ nhớ đệm Redis đi kèm mang lại hiệu suất và độ tin cậy mà việc chỉnh sửa cộng tác yêu cầu, với bộ nhớ lưu trữ bền vững bảo vệ tài liệu của bạn qua các bản cập nhật.