Triển khai Fenrus với 1 nhấp.
Trang chủ cá nhân và bảng điều khiển để truy cập nhanh vào các ứng dụng, trang web và dịch vụ của bạn với các tiện ích ứng dụng thông minh và công cụ tìm kiếm tùy chỉnh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Fenrus
Fenrus là một bảng điều khiển cá nhân tự host thay thế trang tab mới của trình duyệt bằng một trang chủ hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Sắp xếp các liên kết và ứng dụng thành các nhóm, sử dụng các widget ứng dụng thông minh lấy dữ liệu trực tiếp từ các dịch vụ như Sonarr, Radarr và Jellyfin, và cấu hình nhiều công cụ tìm kiếm bằng phím tắt. Tất cả các ứng dụng cá nhân và trang web thường xuyên truy cập của bạn đều có sẵn trong nháy mắt từ một trang duy nhất, riêng tư.
Vì Fenrus chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, không có URL ứng dụng, mẫu sử dụng hoặc dịch vụ đã cấu hình nào của bạn được chia sẻ với các dịch vụ bảng điều khiển của bên thứ ba. Dữ liệu được lưu trữ trong một tệp LiteDB nhẹ, điều đó có nghĩa là không có cơ sở dữ liệu bên ngoài nào để quản lý — thiết lập chỉ mất vài giây và toàn bộ cấu hình được chứa trong một ổ đĩa duy nhất.
Các tính năng chính của Fenrus
Tiện ích ứng dụng thông minh
Kết nối các dịch vụ như Sonarr, Radarr, Jellyfin và các dịch vụ khác để hiển thị trạng thái trực tiếp, số lượng và dữ liệu hoạt động trực tiếp trên các ô bảng điều khiển của bạn.
Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh
Thêm bất kỳ công cụ tìm kiếm nào với mẫu URL và phím tắt, sau đó chuyển đổi giữa Google, DuckDuckGo hoặc phiên bản Searx của riêng bạn chỉ bằng một lần nhấn phím.
Nhóm ứng dụng được sắp xếp
Sắp xếp các liên kết và ứng dụng vào các nhóm được đặt tên để giữ cho các ứng dụng công việc, dịch vụ truyền thông, tự động hóa nhà ở và các trang web cá nhân được tách biệt rõ ràng.
Hỗ trợ đa người dùng
Mỗi người dùng có một cấu hình bảng điều khiển độc lập, vì vậy mọi người trong gia đình hoặc nhóm có thể duy trì bố cục và danh sách ứng dụng của riêng họ.
Tự động Favicons
Fenrus tự động tìm nạp favicon cho các liên kết không có biểu tượng tùy chỉnh nào được cấu hình, giúp bảng điều khiển của bạn gọn gàng về mặt hình ảnh mà không cần thao tác thủ công.
Không có cơ sở dữ liệu bên ngoài
Tất cả cấu hình được lưu trữ trong một tệp LiteDB duy nhất — không cần PostgreSQL hoặc MySQL, giúp việc sao lưu và di chuyển chỉ đơn giản là sao chép tệp.
Tại sao lại chạy Fenrus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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