Fenrus là một bảng điều khiển cá nhân tự host thay thế trang tab mới của trình duyệt bằng một trang chủ hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Sắp xếp các liên kết và ứng dụng thành các nhóm, sử dụng các widget ứng dụng thông minh lấy dữ liệu trực tiếp từ các dịch vụ như Sonarr, Radarr và Jellyfin, và cấu hình nhiều công cụ tìm kiếm bằng phím tắt. Tất cả các ứng dụng cá nhân và trang web thường xuyên truy cập của bạn đều có sẵn trong nháy mắt từ một trang duy nhất, riêng tư.

Vì Fenrus chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, không có URL ứng dụng, mẫu sử dụng hoặc dịch vụ đã cấu hình nào của bạn được chia sẻ với các dịch vụ bảng điều khiển của bên thứ ba. Dữ liệu được lưu trữ trong một tệp LiteDB nhẹ, điều đó có nghĩa là không có cơ sở dữ liệu bên ngoài nào để quản lý — thiết lập chỉ mất vài giây và toàn bộ cấu hình được chứa trong một ổ đĩa duy nhất.