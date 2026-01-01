FeatBit là một nền tảng quản lý tính năng cấp doanh nghiệp cho phép các nhóm kỹ thuật triển khai mã phía sau các cờ tính năng (feature flags), thực hiện triển khai dần theo tỷ lệ, nhắm mục tiêu các phân đoạn người dùng cụ thể và hoàn tác ngay lập tức mà không cần triển khai lại. Các SDK gốc cho mười ngôn ngữ phổ biến và một máy chủ đánh giá theo thời gian thực giúp các thay đổi cờ được đồng bộ hóa trên các máy khách trong vòng chưa đầy một giây.

Tự lưu trữ FeatBit trên VPS của bạn giúp giữ cấu hình cờ, quy tắc nhắm mục tiêu người dùng và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí mỗi chỗ ngồi và không có hạn ngạch đánh giá hàng tháng. Việc triển khai đi kèm với giao diện quản lý (UI), API, máy chủ đánh giá, dịch vụ phân tích và PostgreSQL được cấu hình sẵn phía sau HTTPS.