Triển khai FeatBit với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng cờ tính năng và thử nghiệm mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho LaunchDarkly.
Chọn gói VPS cho FeatBit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FeatBit
FeatBit là một nền tảng quản lý tính năng cấp doanh nghiệp cho phép các nhóm kỹ thuật triển khai mã phía sau các cờ tính năng (feature flags), thực hiện triển khai dần theo tỷ lệ, nhắm mục tiêu các phân đoạn người dùng cụ thể và hoàn tác ngay lập tức mà không cần triển khai lại. Các SDK gốc cho mười ngôn ngữ phổ biến và một máy chủ đánh giá theo thời gian thực giúp các thay đổi cờ được đồng bộ hóa trên các máy khách trong vòng chưa đầy một giây.
Tự lưu trữ FeatBit trên VPS của bạn giúp giữ cấu hình cờ, quy tắc nhắm mục tiêu người dùng và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí mỗi chỗ ngồi và không có hạn ngạch đánh giá hàng tháng. Việc triển khai đi kèm với giao diện quản lý (UI), API, máy chủ đánh giá, dịch vụ phân tích và PostgreSQL được cấu hình sẵn phía sau HTTPS.
Các tính năng chính của FeatBit
Phát trực tuyến cờ trực tiếp
Một máy chủ đánh giá chuyên dụng đẩy các bản cập nhật cờ đến các SDK qua WebSockets để các thay đổi có hiệu lực trong các máy khách trong vòng vài mili giây sau khi chuyển đổi.
Triển khai theo đối tượng người dùng
Triển khai tính năng theo phần trăm, thuộc tính người dùng hoặc phân đoạn được đặt tên, và kết hợp các quy tắc để kiểm soát việc phát hành cho các nhóm cụ thể trước khi triển khai toàn cầu.
Thử nghiệm A/B gốc
Liên kết các biến thể cờ với các chỉ số sản phẩm và chạy thử nghiệm toàn diện với phân tích tích hợp sẵn, loại bỏ nhu cầu về một công cụ thử nghiệm riêng biệt.
Mười bộ SDK chính thức
SDK máy chủ và máy khách dành cho JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android và iOS tích hợp flags vào bất kỳ ngăn xếp sản xuất nào.
Nhật ký kiểm toán và lịch sử
Mọi thay đổi về cờ, phân đoạn và quy tắc đều được ghi lại cùng với tác nhân, dấu thời gian và bản khác biệt, giúp việc khôi phục và xem xét tuân thủ trở nên đơn giản.
Xác định phạm vi dự án và môi trường
Tổ chức các cờ (flags) thành các dự án với các môi trường phát triển, staging và sản xuất được cô lập, mỗi môi trường có khóa SDK và quy tắc nhắm mục tiêu riêng.
Tại sao lại chạy FeatBit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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