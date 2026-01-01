Yarn là một nền tảng mạng xã hội phi tập trung, tự host, kết hợp micro-blogging kiểu Twitter với định dạng feed twtxt mở. Mỗi pod là một phiên bản độc lập liên kết với các pod Yarn khác và bất kỳ feed twtxt nào trên web mở, để người dùng theo dõi những người khác trên các máy chủ mà không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Phần mềm không thu thập thông tin cá nhân, không chạy quảng cáo và không gửi bất kỳ phân tích nào — nội dung và biểu đồ người theo dõi hoàn toàn thuộc về người vận hành pod.

Chạy pod Yarn của riêng bạn trên một VPS giúp giữ các cuộc trò chuyện, phương tiện và danh tính dưới tên miền của riêng bạn. Máy chủ yarnd dựa trên Go nhẹ, lưu trữ mọi thứ vào một cơ sở dữ liệu nhúng duy nhất, và hỗ trợ cả pod một người dùng và nhiều người dùng với tính năng tải lên phương tiện, các cuộc trò chuyện theo luồng và các feed RSS/Atom đầy đủ.