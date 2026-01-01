Triển khai Yarn chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng micro-blogging tự lưu trữ, phi tập trung được xây dựng trên định dạng twtxt, không có quảng cáo, theo dõi hay phụ thuộc nhà cung cấp.
Chọn gói VPS cho Yarn
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Yarn
Yarn là một nền tảng mạng xã hội phi tập trung, tự host, kết hợp micro-blogging kiểu Twitter với định dạng feed twtxt mở. Mỗi pod là một phiên bản độc lập liên kết với các pod Yarn khác và bất kỳ feed twtxt nào trên web mở, để người dùng theo dõi những người khác trên các máy chủ mà không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Phần mềm không thu thập thông tin cá nhân, không chạy quảng cáo và không gửi bất kỳ phân tích nào — nội dung và biểu đồ người theo dõi hoàn toàn thuộc về người vận hành pod.
Chạy pod Yarn của riêng bạn trên một VPS giúp giữ các cuộc trò chuyện, phương tiện và danh tính dưới tên miền của riêng bạn. Máy chủ yarnd dựa trên Go nhẹ, lưu trữ mọi thứ vào một cơ sở dữ liệu nhúng duy nhất, và hỗ trợ cả pod một người dùng và nhiều người dùng với tính năng tải lên phương tiện, các cuộc trò chuyện theo luồng và các feed RSS/Atom đầy đủ.
Các tính năng chính của Yarn
Nguồn cấp dữ liệu twtxt phi tập trung
Mọi tài khoản xuất bản một nguồn cấp dữ liệu twtxt di động mà bất kỳ Yarn pod hoặc máy khách tương thích nào cũng có thể theo dõi — không có máy chủ trung tâm hoặc giao thức độc quyền.
Thiết kế vì quyền riêng tư
Không có phân tích, không có quảng cáo và không có theo dõi của bên thứ ba — yarnd chỉ thu thập những gì cần thiết để vận hành pod.
Cuộc trò chuyện theo luồng
Chuỗi trả lời, đề cập và chủ đề giúp các cuộc thảo luận vẫn dễ đọc giữa các pod mà không phụ thuộc vào dòng thời gian tập trung.
Hỗ trợ đa phương tiện tích hợp
Tải lên hình ảnh, âm thanh và video trực tiếp lên pod của bạn với tính năng chuyển mã ffmpeg tùy chọn để phát lại trực tiếp.
Đơn vị đơn người dùng hoặc đa người dùng
Vận hành một pod cá nhân cho riêng bạn hoặc mở đăng ký để lưu trữ một cộng đồng — cùng một tệp nhị phân xử lý cả hai mô hình triển khai.
Binary Go gọn nhẹ
Máy chủ yarnd chạy dưới dạng một tệp nhị phân được biên dịch duy nhất với cơ sở dữ liệu bitcask nhúng, giữ cho việc sử dụng tài nguyên thấp trên các gói VPS nhỏ.
Tại sao lại chạy Yarn trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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