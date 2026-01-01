Triển khai Filestash với một nhấp cài đặt.
Trình quản lý tệp web tự host cung cấp quyền truy cập dựa trên trình duyệt vào FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git và hơn 20 backend lưu trữ.
Chọn gói VPS cho Filestash
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Filestash
Filestash là một nền tảng quản lý tệp mã nguồn mở, không phụ thuộc vào bộ nhớ, cung cấp cho bạn giao diện trình duyệt gọn gàng để truy cập tệp trên hơn 20 giao thức — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox và nhiều giao thức khác. Thay vì duy trì các máy khách riêng biệt cho từng hệ thống lưu trữ, Filestash hợp nhất chúng dưới một giao diện web trực quan duy nhất.
Tự host Filestash trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn thông tin đăng nhập lưu trữ và quá trình truyền tệp, không có phí đăng ký và không phụ thuộc vào bên thứ ba. Kết nối với bất kỳ bộ nhớ nào bạn đang sử dụng, cấu hình xác thực và chia sẻ quyền truy cập với nhóm của bạn.
Các tính năng chính của Filestash
Hơn 20 backend lưu trữ
Kết nối với FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox và nhiều hơn nữa từ một giao diện hợp nhất duy nhất mà không cần chuyển đổi client.
Các giao thức đa truy cập
Truy cập tệp của bạn thông qua web UI, SFTP gateway, WebDAV hoặc API tương thích S3 — giúp Filestash hoạt động với các công cụ và quy trình làm việc hiện có của bạn.
Chỉnh sửa tài liệu trên trình duyệt
Chỉnh sửa tài liệu văn phòng trực tiếp trong trình duyệt với tích hợp Collabora Online tùy chọn — không yêu cầu ứng dụng máy tính để bàn hoặc tải xuống tệp.
Kiến trúc Cắm vào
Mở rộng Filestash với các plugins cho các trình xem tệp chuyên biệt, authentication backends, storage connectors và workflow automation.
Tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI
Tìm kiếm thông minh và thư mục thông minh giúp bạn nhanh chóng định vị các tệp trên tất cả các backend lưu trữ đã kết nối.
Tại sao lại chạy Filestash trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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