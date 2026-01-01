Filestash là một nền tảng quản lý tệp mã nguồn mở, không phụ thuộc vào bộ nhớ, cung cấp cho bạn giao diện trình duyệt gọn gàng để truy cập tệp trên hơn 20 giao thức — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox và nhiều giao thức khác. Thay vì duy trì các máy khách riêng biệt cho từng hệ thống lưu trữ, Filestash hợp nhất chúng dưới một giao diện web trực quan duy nhất.

Tự host Filestash trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn thông tin đăng nhập lưu trữ và quá trình truyền tệp, không có phí đăng ký và không phụ thuộc vào bên thứ ba. Kết nối với bất kỳ bộ nhớ nào bạn đang sử dụng, cấu hình xác thực và chia sẻ quyền truy cập với nhóm của bạn.