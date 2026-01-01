RetroAssembly là một ứng dụng web tự lưu trữ biến trình duyệt của bạn thành một tủ trò chơi retro cá nhân. Tải bộ sưu tập ROM của bạn lên và chơi các tựa game từ hơn 25 nền tảng cổ điển — bao gồm NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade và Atari — trực tiếp trong trình duyệt mà không cần plugin hoặc tải xuống.

Nền tảng tự động truy xuất ảnh bìa và siêu dữ liệu trò chơi để thư viện của bạn trông giống như một bộ sưu tập thực thụ hơn là một danh sách tệp. Lưu trạng thái, tua lại trò chơi, hiệu ứng đổ bóng kiểu retro và bộ điều khiển di động trên màn hình đều được tích hợp sẵn. Việc tự lưu trữ giữ bộ sưu tập ROM của bạn trên máy chủ riêng của bạn, riêng tư và chỉ có thể truy cập bởi các tài khoản bạn tạo.