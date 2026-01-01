Triển khai RetroAssembly với một nhấp cài đặt.
Thư viện trò chơi cổ điển tự lưu trữ và trình giả lập chạy trên trình duyệt hỗ trợ hơn 25 máy chơi game cổ điển với hình ảnh minh họa tự động và trạng thái lưu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RetroAssembly
RetroAssembly là một ứng dụng web tự lưu trữ biến trình duyệt của bạn thành một tủ trò chơi retro cá nhân. Tải bộ sưu tập ROM của bạn lên và chơi các tựa game từ hơn 25 nền tảng cổ điển — bao gồm NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade và Atari — trực tiếp trong trình duyệt mà không cần plugin hoặc tải xuống.
Nền tảng tự động truy xuất ảnh bìa và siêu dữ liệu trò chơi để thư viện của bạn trông giống như một bộ sưu tập thực thụ hơn là một danh sách tệp. Lưu trạng thái, tua lại trò chơi, hiệu ứng đổ bóng kiểu retro và bộ điều khiển di động trên màn hình đều được tích hợp sẵn. Việc tự lưu trữ giữ bộ sưu tập ROM của bạn trên máy chủ riêng của bạn, riêng tư và chỉ có thể truy cập bởi các tài khoản bạn tạo.
Các tính năng chính của RetroAssembly
Hỗ trợ 25+ console
Chơi các trò chơi từ NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan và nhiều nền tảng khác trên trình duyệt.
Tự động phát hiện tác phẩm nghệ thuật
Ảnh bìa hộp và siêu dữ liệu trò chơi được tự động truy xuất để thư viện của bạn hiển thị hình ảnh phong phú thay vì tên tệp đơn thuần.
Lưu trạng thái và tua lại
Lưu và khôi phục tiến độ tại bất kỳ thời điểm nào, với các ảnh chụp trạng thái tự động và tua lại trò chơi trên các trình giả lập được hỗ trợ.
Điều khiển thân thiện với di động
Bộ điều khiển ảo tích hợp trên màn hình giúp dễ dàng chơi trên điện thoại và máy tính bảng mà không cần tay cầm chơi game vật lý.
Shaders trực quan cổ điển
Hiệu ứng CRT tùy chọn và các hiệu ứng đổ bóng khác tái tạo giao diện của màn hình phần cứng gốc để có trải nghiệm chân thực hơn.
Tại sao lại chạy RetroAssembly trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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