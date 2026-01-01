Triển khai Technitium DNS Server chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ DNS mã nguồn mở với tính năng chặn quảng cáo tích hợp sẵn, các giao thức DNS được mã hóa và bảng điều khiển quản lý web đầy đủ tính năng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Technitium DNS Server
Technitium DNS Server là một DNS server mã nguồn mở hoàn toàn, hoạt động như một nameserver có thẩm quyền cho các miền của riêng bạn và một trình phân giải đệ quy cho các máy khách mạng. Nó hỗ trợ DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS và DNS-over-QUIC — bảo vệ các truy vấn DNS khỏi sự giám sát của ISP và việc chặn giữa chừng mà không yêu cầu các trình phân giải của bên thứ ba.
Ngoài khả năng phân giải tiêu chuẩn, Technitium bao gồm tính năng chặn quảng cáo và phần mềm độc hại trên toàn mạng thông qua các URL danh sách chặn có thể cấu hình, xác thực DNSSEC và ký vùng, một DHCP server tích hợp, phân cụm đa server và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò với xác thực hai yếu tố. Tự host mang lại cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ mọi truy vấn DNS trên mạng của bạn mà không có nhà cung cấp bên ngoài nào nhìn thấy lưu lượng truy cập của bạn.
Các tính năng chính của Technitium DNS Server
Chặn quảng cáo trên toàn mạng
Chặn quảng cáo, trình theo dõi và tên miền độc hại trên mọi thiết bị trong mạng của bạn bằng cách sử dụng các URL danh sách chặn có thể cấu hình — không cần phần mềm máy khách trên từng thiết bị.
Các giao thức DNS được mã hóa
Hỗ trợ DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS và DNS-over-QUIC để ngăn chặn sự can thiệp và giữ cho các truy vấn DNS riêng tư khỏi các ISP và những kẻ nghe lén mạng.
Hosting DNS có thẩm quyền
Lưu trữ các vùng DNS của riêng bạn với tính năng ký DNSSEC sử dụng RSA, ECDSA hoặc EdDSA — loại bỏ sự phụ thuộc vào các máy chủ định danh của bên thứ ba cho các tên miền nội bộ hoặc công cộng của bạn.
Độ phân giải hiệu suất cao
Kiến trúc IO không đồng bộ xử lý hơn 100.000 yêu cầu DNS mỗi giây với bộ nhớ đệm liên tục, tìm nạp trước và hỗ trợ phục vụ dữ liệu cũ để đạt được khả năng sẵn sàng tối đa.
Phân cụm đa máy chủ
Quản lý và sao chép các vùng trên nhiều phiên bản máy chủ DNS từ một bảng điều khiển web duy nhất để dự phòng và triển khai phân tán.
Tại sao lại chạy Technitium DNS Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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