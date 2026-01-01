Technitium DNS Server là một DNS server mã nguồn mở hoàn toàn, hoạt động như một nameserver có thẩm quyền cho các miền của riêng bạn và một trình phân giải đệ quy cho các máy khách mạng. Nó hỗ trợ DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS và DNS-over-QUIC — bảo vệ các truy vấn DNS khỏi sự giám sát của ISP và việc chặn giữa chừng mà không yêu cầu các trình phân giải của bên thứ ba.

Ngoài khả năng phân giải tiêu chuẩn, Technitium bao gồm tính năng chặn quảng cáo và phần mềm độc hại trên toàn mạng thông qua các URL danh sách chặn có thể cấu hình, xác thực DNSSEC và ký vùng, một DHCP server tích hợp, phân cụm đa server và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò với xác thực hai yếu tố. Tự host mang lại cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ mọi truy vấn DNS trên mạng của bạn mà không có nhà cung cấp bên ngoài nào nhìn thấy lưu lượng truy cập của bạn.