Triển khai GreptimeDB chỉ với một cú nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu quan sát hợp nhất mã nguồn mở cho các chỉ số, nhật ký và dấu vết với SQL và PromQL trên một công cụ duy nhất.
Chọn gói VPS cho GreptimeDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GreptimeDB
GreptimeDB là một cơ sở dữ liệu quan sát mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust, lưu trữ metrics, logs và traces dưới dạng các sự kiện rộng trong một công cụ cột duy nhất. Một cơ sở dữ liệu duy nhất thay thế bộ ba Prometheus, Loki và Elasticsearch điển hình, cho phép bạn JOIN các tín hiệu trong SQL và phục vụ dashboards, alerting và tác nhân AI từ một backend thay vì ba.
Tự host GreptimeDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ telemetry có tính cardinality cao dưới sự kiểm soát của bạn mà không phải trả phí SaaS theo từng datapoint, và cùng một instance hỗ trợ Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL và InfluxDB line protocol — vì vậy các bộ thu thập và dashboards hiện có có thể cắm vào mà không cần viết lại.
Các tính năng chính của GreptimeDB
Mô hình dữ liệu thống nhất
Lưu trữ các chỉ số, nhật ký và dấu vết dưới dạng các sự kiện rộng có dấu thời gian trong một công cụ cột duy nhất và kết nối các tín hiệu bằng SQL thuần túy.
SQL và PromQL
Truy vấn cùng một dữ liệu bằng SQL để phân tích và PromQL cho các quy tắc cảnh báo của Grafana — không cần lớp truy vấn hoặc tầng dịch riêng biệt.
OpenTelemetry gốc
Thu nạp OTLP cho metrics, logs và traces trực tiếp, không cần sidecar exporter hay các SDK dành riêng cho nhà cung cấp giữa các dịch vụ của bạn và database.
Hỗ trợ nhiều giao thức
Chấp nhận Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push, và client MySQL hoặc PostgreSQL trên cùng một instance để di chuyển dễ dàng.
Bảng điều khiển web tích hợp sẵn
Khám phá các bảng, chạy các truy vấn SQL và PromQL, và kiểm tra trạng thái cụm từ giao diện web tích hợp sẵn mà không cần cài đặt một frontend riêng biệt.
Object storage sẵn sàng
Cấu hình S3, GCS hoặc Azure Blob làm bộ nhớ chính với bộ nhớ đệm đĩa cục bộ để cắt giảm chi phí lưu trữ dài hạn cho telemetry khối lượng lớn.
Tại sao lại chạy GreptimeDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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