GreptimeDB là một cơ sở dữ liệu quan sát mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust, lưu trữ metrics, logs và traces dưới dạng các sự kiện rộng trong một công cụ cột duy nhất. Một cơ sở dữ liệu duy nhất thay thế bộ ba Prometheus, Loki và Elasticsearch điển hình, cho phép bạn JOIN các tín hiệu trong SQL và phục vụ dashboards, alerting và tác nhân AI từ một backend thay vì ba.

Tự host GreptimeDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ telemetry có tính cardinality cao dưới sự kiểm soát của bạn mà không phải trả phí SaaS theo từng datapoint, và cùng một instance hỗ trợ Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL và InfluxDB line protocol — vì vậy các bộ thu thập và dashboards hiện có có thể cắm vào mà không cần viết lại.