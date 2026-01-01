Triển khai Cap với một nhấp.
Giải pháp thay thế CAPTCHA mã nguồn mở ưu tiên quyền riêng tư, sử dụng bằng chứng công việc thay vì các câu đố hình ảnh — không theo dõi, không cookie, không cuộc gọi bên ngoài.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cap
Cap là một giải pháp thay thế CAPTCHA mã nguồn mở, nhẹ, bảo vệ các biểu mẫu và API khỏi bot bằng cách sử dụng proof-of-work thay vì các câu đố hình ảnh. Thay vì yêu cầu người dùng xác định đèn giao thông hoặc vạch sang đường, Cap chạy một thử thách SHA-256 âm thầm trong WebAssembly — giải quyết trong vài mili giây cho người dùng thực trong khi khiến việc gửi tự động trở nên tốn kém về mặt tính toán đối với bot. Không có cookie nào được đặt, không có dữ liệu hành vi nào được thu thập và không có yêu cầu nào rời khỏi máy chủ của riêng bạn.
Tự host Cap trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc bảo vệ bot của mình mà không mất phí cho mỗi lần xác minh và không phụ thuộc vào các dịch vụ như Google reCAPTCHA hoặc Cloudflare Turnstile. Một bảng điều khiển quản trị cung cấp phân tích thử thách và quản lý khóa trang web.
Các tính năng chính của Cap
Thách thức Proof-of-Work
Quá trình tính toán SHA-256 chạy ngầm trong WebAssembly, giúp tính năng bảo vệ bot trở nên vô hình đối với người dùng thực, đồng thời làm tăng chi phí cho các cuộc tấn công tự động.
Không theo dõi
Không có cookie nào được đặt, không thu thập dấu vân tay hành vi và không có dữ liệu nào được gửi đến máy chủ của bên thứ ba — hoàn toàn thân thiện với GDPR theo thiết kế.
Bảng điều khiển Quản trị viên
Theo dõi tỷ lệ hoàn thành thử thách, quản lý khóa trang web và xem xét các chỉ số hoạt động của bot thông qua bảng điều khiển phân tích tích hợp.
Widget gọn nhẹ
Widget phía client chỉ khoảng 20KB, không làm tăng đáng kể dung lượng trang cho bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào nhúng nó.
Thiết kế ưu tiên API
Xác minh mã thông báo thử thách phía máy chủ thông qua một REST API đơn giản, giúp Cap có thể tích hợp với bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào.
Tại sao lại chạy Cap trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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