Cap là một giải pháp thay thế CAPTCHA mã nguồn mở, nhẹ, bảo vệ các biểu mẫu và API khỏi bot bằng cách sử dụng proof-of-work thay vì các câu đố hình ảnh. Thay vì yêu cầu người dùng xác định đèn giao thông hoặc vạch sang đường, Cap chạy một thử thách SHA-256 âm thầm trong WebAssembly — giải quyết trong vài mili giây cho người dùng thực trong khi khiến việc gửi tự động trở nên tốn kém về mặt tính toán đối với bot. Không có cookie nào được đặt, không có dữ liệu hành vi nào được thu thập và không có yêu cầu nào rời khỏi máy chủ của riêng bạn.

Tự host Cap trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc bảo vệ bot của mình mà không mất phí cho mỗi lần xác minh và không phụ thuộc vào các dịch vụ như Google reCAPTCHA hoặc Cloudflare Turnstile. Một bảng điều khiển quản trị cung cấp phân tích thử thách và quản lý khóa trang web.