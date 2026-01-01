Giảm giá lên đến 69% cho Cap

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Giải pháp thay thế CAPTCHA mã nguồn mở ưu tiên quyền riêng tư, sử dụng bằng chứng công việc thay vì các câu đố hình ảnh — không theo dõi, không cookie, không cuộc gọi bên ngoài.

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VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
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Triển khai Cap với một nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Cap

Cap là một giải pháp thay thế CAPTCHA mã nguồn mở, nhẹ, bảo vệ các biểu mẫu và API khỏi bot bằng cách sử dụng proof-of-work thay vì các câu đố hình ảnh. Thay vì yêu cầu người dùng xác định đèn giao thông hoặc vạch sang đường, Cap chạy một thử thách SHA-256 âm thầm trong WebAssembly — giải quyết trong vài mili giây cho người dùng thực trong khi khiến việc gửi tự động trở nên tốn kém về mặt tính toán đối với bot. Không có cookie nào được đặt, không có dữ liệu hành vi nào được thu thập và không có yêu cầu nào rời khỏi máy chủ của riêng bạn.

Tự host Cap trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc bảo vệ bot của mình mà không mất phí cho mỗi lần xác minh và không phụ thuộc vào các dịch vụ như Google reCAPTCHA hoặc Cloudflare Turnstile. Một bảng điều khiển quản trị cung cấp phân tích thử thách và quản lý khóa trang web.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Cap

Thách thức Proof-of-Work

Quá trình tính toán SHA-256 chạy ngầm trong WebAssembly, giúp tính năng bảo vệ bot trở nên vô hình đối với người dùng thực, đồng thời làm tăng chi phí cho các cuộc tấn công tự động.

Không theo dõi

Không có cookie nào được đặt, không thu thập dấu vân tay hành vi và không có dữ liệu nào được gửi đến máy chủ của bên thứ ba — hoàn toàn thân thiện với GDPR theo thiết kế.

Bảng điều khiển Quản trị viên

Theo dõi tỷ lệ hoàn thành thử thách, quản lý khóa trang web và xem xét các chỉ số hoạt động của bot thông qua bảng điều khiển phân tích tích hợp.

Widget gọn nhẹ

Widget phía client chỉ khoảng 20KB, không làm tăng đáng kể dung lượng trang cho bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào nhúng nó.

Thiết kế ưu tiên API

Xác minh mã thông báo thử thách phía máy chủ thông qua một REST API đơn giản, giúp Cap có thể tích hợp với bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào.

Tại sao lại chạy Cap trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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