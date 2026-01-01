Organizr là một bảng điều khiển dịch vụ tự host thay thế hàng chục dấu trang trình duyệt bằng một giao diện duy nhất dựa trên tab. Thay vì chuyển đổi giữa nhiều tab trình duyệt để quản lý Sonarr, Radarr, Plex và các dịch vụ homelab khác, Organizr tải tất cả chúng dưới dạng tab iFrame bên trong một trang web — với các tài khoản người dùng, kiểm soát truy cập và hạn chế khách được tích hợp sẵn.

Với sự hỗ trợ xác thực Plex, Emby và LDAP, các nhóm người dùng không giới hạn, và tích hợp Nginx auth_request, Organizr vượt xa một trang liên kết đơn giản. Nó hoạt động như một lớp truy cập nhẹ cho toàn bộ ngăn xếp tự host của bạn, cho phép bạn cấp quyền truy cập cho người dùng hoặc khách cụ thể chỉ vào các tab bạn chọn.