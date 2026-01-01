Triển khai Organizr với một cú nhấp cài đặt.
Trình tổ chức dịch vụ HTPC và homelab tải tất cả các tab tự host của bạn trong một giao diện web thống nhất duy nhất.
Chọn gói VPS cho Organizr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Organizr
Organizr là một bảng điều khiển dịch vụ tự host thay thế hàng chục dấu trang trình duyệt bằng một giao diện duy nhất dựa trên tab. Thay vì chuyển đổi giữa nhiều tab trình duyệt để quản lý Sonarr, Radarr, Plex và các dịch vụ homelab khác, Organizr tải tất cả chúng dưới dạng tab iFrame bên trong một trang web — với các tài khoản người dùng, kiểm soát truy cập và hạn chế khách được tích hợp sẵn.
Với sự hỗ trợ xác thực Plex, Emby và LDAP, các nhóm người dùng không giới hạn, và tích hợp Nginx auth_request, Organizr vượt xa một trang liên kết đơn giản. Nó hoạt động như một lớp truy cập nhẹ cho toàn bộ ngăn xếp tự host của bạn, cho phép bạn cấp quyền truy cập cho người dùng hoặc khách cụ thể chỉ vào các tab bạn chọn.
Các tính năng chính của Organizr
Giao diện theo tab
Tải bất kỳ dịch vụ tự host nào dưới dạng tab iFrame, cung cấp cho bạn một trang thống nhất để quản lý toàn bộ homelab của bạn mà không cần chuyển đổi tab trình duyệt.
Nhóm người dùng và Kiểm soát truy cập
Tạo nhóm người dùng không giới hạn và kiểm soát các tab mà mỗi nhóm có thể xem — bao gồm quyền truy cập khách chỉ đọc cho các dịch vụ được chia sẻ.
Hỗ trợ đa xác thực
Xác thực người dùng bằng thông tin đăng nhập Plex, Emby, LDAP hoặc sFTP ngoài các tài khoản Organizr cục bộ.
Tích hợp Nginx Auth
Sử dụng Organizr làm nhà cung cấp auth_request cho Nginx, thêm bảo vệ đăng nhập kiểu SSO cho các dịch vụ không có xác thực tích hợp sẵn.
Chủ đề tùy chỉnh
Kiểm soát toàn bộ bảng màu cho phép bạn cá nhân hóa Organizr để phù hợp với thương hiệu của bạn hoặc phong cách thẩm mỹ tối/sáng ưa thích.
Hỗ trợ Fail2ban
Tích hợp Fail2ban gốc bảo vệ đăng nhập Organizr chống lại các cuộc tấn công vét cạn với tính năng cấm IP tự động.
Tại sao lại chạy Organizr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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