Snapdrop là một công cụ chia sẻ tệp dựa trên web đơn giản và đẹp mắt, giúp loại bỏ mọi rắc rối khi truyền tệp giữa các thiết bị. Lấy cảm hứng từ Apple AirDrop nhưng hoạt động trên tất cả các nền tảng và trình duyệt, Snapdrop tự động phát hiện các thiết bị trên cùng một mạng và cho phép truyền tệp ngang hàng tức thì — không cần tài khoản, không cần cài đặt ứng dụng và không cần cấu hình.

Tự host Snapdrop trên VPS của bạn tạo ra một môi trường chia sẻ tệp riêng tư, luôn khả dụng hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không giống như dịch vụ Snapdrop.net công cộng, phiên bản tự host của bạn giữ tất cả dữ liệu khám phá và truyền tải trên mạng riêng của bạn, điều này rất quan trọng đối với các tổ chức xử lý thông tin bảo mật hoặc hoạt động trong môi trường có yêu cầu xử lý dữ liệu nghiêm ngặt.