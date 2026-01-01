Triển khai Snapdrop với 1 nhấp.
Chia sẻ tệp cục bộ dựa trên trình duyệt lấy cảm hứng từ AirDrop — không cần tài khoản, không cần ứng dụng, hoạt động trên mọi nền tảng.
Chọn gói VPS cho Snapdrop
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Snapdrop
Snapdrop là một công cụ chia sẻ tệp dựa trên web đơn giản và đẹp mắt, giúp loại bỏ mọi rắc rối khi truyền tệp giữa các thiết bị. Lấy cảm hứng từ Apple AirDrop nhưng hoạt động trên tất cả các nền tảng và trình duyệt, Snapdrop tự động phát hiện các thiết bị trên cùng một mạng và cho phép truyền tệp ngang hàng tức thì — không cần tài khoản, không cần cài đặt ứng dụng và không cần cấu hình.
Tự host Snapdrop trên VPS của bạn tạo ra một môi trường chia sẻ tệp riêng tư, luôn khả dụng hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không giống như dịch vụ Snapdrop.net công cộng, phiên bản tự host của bạn giữ tất cả dữ liệu khám phá và truyền tải trên mạng riêng của bạn, điều này rất quan trọng đối với các tổ chức xử lý thông tin bảo mật hoặc hoạt động trong môi trường có yêu cầu xử lý dữ liệu nghiêm ngặt.
Các tính năng chính của Snapdrop
Không cấu hình
Các thiết bị trong cùng một mạng tự động tìm thấy nhau — mở trình duyệt, xem các thiết bị của bạn và bắt đầu chia sẻ ngay lập tức.
Hỗ trợ đa nền tảng
Hoạt động trên Windows, macOS, Linux, iOS và Android từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần cài đặt ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào.
Chuyển khoản ngang hàng
Các bản chuyển trực tiếp được hỗ trợ bởi WebRTC giúp các tệp di chuyển giữa các thiết bị mà không cần định tuyến qua server của bạn, tối đa hóa tốc độ và quyền riêng tư.
Không giới hạn kích thước tệp
Chuyển các tệp có bất kỳ kích thước nào mà không bị giới hạn tải lên hoặc nén do các dịch vụ chia sẻ dựa trên đám mây.
Không cần tài khoản
Chia sẻ hoàn toàn ẩn danh — không cần đăng ký, không có thông tin cá nhân và không lưu trữ vĩnh viễn các tệp đã chuyển.
Tại sao lại chạy Snapdrop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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