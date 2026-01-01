Triển khai Tinode với một nhấp.
Nền tảng nhắn tin tức thời mã nguồn mở với các ứng dụng di động và web, trò chuyện thời gian thực và hỗ trợ mã hóa đầu cuối.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Tinode
Tinode là một nền tảng nhắn tin tức thời open-source hoàn toàn cung cấp một bộ giải pháp hoàn chỉnh — một Go server backend, các client chính thức cho web, iOS, Android và desktop, và một gRPC API cho các tích hợp tùy chỉnh. Nó hỗ trợ nhắn tin riêng tư và nhóm, chỉ báo đang nhập, thông báo đã đọc, tệp đính kèm và mã hóa đầu cuối tùy chọn, mang bộ tính năng của các nền tảng nhắn tin thương mại đến cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.
Tự host Tinode trên một VPS có nghĩa là các cuộc trò chuyện, dữ liệu người dùng và quá trình truyền tệp của bạn không bao giờ chạm đến dịch vụ nhắn tin của bên thứ ba. Sử dụng web client tích hợp sẵn ngay sau khi triển khai hoặc kết nối các ứng dụng di động và web của riêng bạn thông qua gRPC hoặc REST API.
Các tính năng chính của Tinode
Nhắn tin thời gian thực
Cung cấp tin nhắn tức thì với chỉ báo đang nhập, thông báo đã đọc và biểu cảm tin nhắn trên các ứng dụng web, iOS, Android và máy tính để bàn đồng thời.
Trò chuyện nhóm và kênh
Tạo cuộc trò chuyện nhóm với tư cách thành viên, vai trò và quyền có thể định cấu hình cho các nhóm và cộng đồng ở mọi quy mô.
Mã hóa đầu cuối
Mã hóa E2E tùy chọn giữ nội dung tin nhắn riêng tư — không thể đọc được đối với máy chủ và bất kỳ bên trung gian nào, kể cả của riêng bạn.
Chia sẻ tệp và phương tiện
Chia sẻ hình ảnh, tệp và tệp đính kèm trực tiếp trong các cuộc trò chuyện, được lưu trữ trên hệ thống tệp của riêng bạn hoặc một thùng lưu trữ tương thích S3.
Cuộc gọi video và thoại
Hỗ trợ WebRTC tích hợp sẵn cho phép gọi video và thoại trực tiếp trong giao diện trò chuyện mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.
gRPC và REST API
Các API gRPC và REST đầy đủ cho phép bạn nhúng hệ thống nhắn tin Tinode vào các ứng dụng tùy chỉnh hoặc tích hợp nó với các quy trình làm việc kinh doanh hiện có.
Tại sao lại chạy Tinode trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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