Giảm giá lên đến 69% cho Tinode

Triển khai Tinode với một nhấp.

Nền tảng nhắn tin tức thời mã nguồn mở với các ứng dụng di động và web, trò chuyện thời gian thực và hỗ trợ mã hóa đầu cuối.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Tinode với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Tinode

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Tinode

Tinode là một nền tảng nhắn tin tức thời open-source hoàn toàn cung cấp một bộ giải pháp hoàn chỉnh — một Go server backend, các client chính thức cho web, iOS, Android và desktop, và một gRPC API cho các tích hợp tùy chỉnh. Nó hỗ trợ nhắn tin riêng tư và nhóm, chỉ báo đang nhập, thông báo đã đọc, tệp đính kèm và mã hóa đầu cuối tùy chọn, mang bộ tính năng của các nền tảng nhắn tin thương mại đến cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.

Tự host Tinode trên một VPS có nghĩa là các cuộc trò chuyện, dữ liệu người dùng và quá trình truyền tệp của bạn không bao giờ chạm đến dịch vụ nhắn tin của bên thứ ba. Sử dụng web client tích hợp sẵn ngay sau khi triển khai hoặc kết nối các ứng dụng di động và web của riêng bạn thông qua gRPC hoặc REST API.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Tinode

Nhắn tin thời gian thực

Cung cấp tin nhắn tức thì với chỉ báo đang nhập, thông báo đã đọc và biểu cảm tin nhắn trên các ứng dụng web, iOS, Android và máy tính để bàn đồng thời.

Trò chuyện nhóm và kênh

Tạo cuộc trò chuyện nhóm với tư cách thành viên, vai trò và quyền có thể định cấu hình cho các nhóm và cộng đồng ở mọi quy mô.

Mã hóa đầu cuối

Mã hóa E2E tùy chọn giữ nội dung tin nhắn riêng tư — không thể đọc được đối với máy chủ và bất kỳ bên trung gian nào, kể cả của riêng bạn.

Chia sẻ tệp và phương tiện

Chia sẻ hình ảnh, tệp và tệp đính kèm trực tiếp trong các cuộc trò chuyện, được lưu trữ trên hệ thống tệp của riêng bạn hoặc một thùng lưu trữ tương thích S3.

Cuộc gọi video và thoại

Hỗ trợ WebRTC tích hợp sẵn cho phép gọi video và thoại trực tiếp trong giao diện trò chuyện mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

gRPC và REST API

Các API gRPC và REST đầy đủ cho phép bạn nhúng hệ thống nhắn tin Tinode vào các ứng dụng tùy chỉnh hoặc tích hợp nó với các quy trình làm việc kinh doanh hiện có.

Tại sao lại chạy Tinode trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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