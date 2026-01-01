Tinode là một nền tảng nhắn tin tức thời open-source hoàn toàn cung cấp một bộ giải pháp hoàn chỉnh — một Go server backend, các client chính thức cho web, iOS, Android và desktop, và một gRPC API cho các tích hợp tùy chỉnh. Nó hỗ trợ nhắn tin riêng tư và nhóm, chỉ báo đang nhập, thông báo đã đọc, tệp đính kèm và mã hóa đầu cuối tùy chọn, mang bộ tính năng của các nền tảng nhắn tin thương mại đến cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.

Tự host Tinode trên một VPS có nghĩa là các cuộc trò chuyện, dữ liệu người dùng và quá trình truyền tệp của bạn không bao giờ chạm đến dịch vụ nhắn tin của bên thứ ba. Sử dụng web client tích hợp sẵn ngay sau khi triển khai hoặc kết nối các ứng dụng di động và web của riêng bạn thông qua gRPC hoặc REST API.