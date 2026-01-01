Mailtrain là một ứng dụng bản tin mã nguồn mở, tự host được xây dựng trên Node.js với sự hỗ trợ cho các chiến dịch email quy mô lớn. Nó cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý danh sách người đăng ký, phân đoạn, mẫu email dựa trên MJML, thử nghiệm A/B, tự động hóa chiến dịch và phân tích chi tiết — tất cả đều chạy trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.

Không giống như các nền tảng email SaaS tính phí theo mỗi người đăng ký hoặc mỗi lần gửi, Mailtrain cung cấp cho bạn khả năng gửi không giới hạn thông qua nhà cung cấp SMTP của riêng bạn. Dữ liệu người đăng ký, lịch sử chiến dịch và phân tích tương tác của bạn vẫn nằm trên VPS của riêng bạn, không có phí theo mỗi email và không bị khóa nhà cung cấp. Triển khai này bao gồm MariaDB, Redis và MongoDB để hoạt động hoàn chỉnh ngay khi cài đặt.