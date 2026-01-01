Triển khai Mailtrain với một cú nhấp cài đặt.
Nền tảng bản tin tự host để tạo, lên lịch và gửi các chiến dịch email hàng loạt đến danh sách người đăng ký.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mailtrain
Mailtrain là một ứng dụng bản tin mã nguồn mở, tự host được xây dựng trên Node.js với sự hỗ trợ cho các chiến dịch email quy mô lớn. Nó cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý danh sách người đăng ký, phân đoạn, mẫu email dựa trên MJML, thử nghiệm A/B, tự động hóa chiến dịch và phân tích chi tiết — tất cả đều chạy trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.
Không giống như các nền tảng email SaaS tính phí theo mỗi người đăng ký hoặc mỗi lần gửi, Mailtrain cung cấp cho bạn khả năng gửi không giới hạn thông qua nhà cung cấp SMTP của riêng bạn. Dữ liệu người đăng ký, lịch sử chiến dịch và phân tích tương tác của bạn vẫn nằm trên VPS của riêng bạn, không có phí theo mỗi email và không bị khóa nhà cung cấp. Triển khai này bao gồm MariaDB, Redis và MongoDB để hoạt động hoàn chỉnh ngay khi cài đặt.
Các tính năng chính của Mailtrain
Quản lý danh sách người đăng ký
Tạo và quản lý nhiều danh sách người đăng ký với các trường tùy chỉnh, phân đoạn và tự động dọn dẹp danh sách để giúp bạn tổ chức đối tượng của mình.
Tự động hóa chiến dịch
Xây dựng chuỗi email kích hoạt và các chiến dịch dựa trên RSS tự động gửi dựa trên hành động của người đăng ký hoặc khoảng thời gian đã định.
Mẫu email MJML
Thiết kế các mẫu email đáp ứng sử dụng framework MJML trực tiếp trong trình duyệt với trình chỉnh sửa trực quan tích hợp sẵn để có bố cục hoàn hảo đến từng pixel.
A/B testing
Chạy thử nghiệm A/B trên tiêu đề và nội dung để tối ưu hóa tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp trước khi gửi đến toàn bộ danh sách của bạn.
Chiến dịch Phân tích
Theo dõi lượt mở, lượt nhấp, lượt hủy đăng ký và lượt trả lại theo từng chiến dịch với các báo cáo chi tiết để đo lường và cải thiện hiệu suất email theo thời gian.
Truy cập đa người dùng
Cấp quyền truy cập dựa trên vai trò cho các thành viên nhóm với các quyền chi tiết và không gian tên phân cấp để quản lý các chiến dịch trên các phòng ban hoặc khách hàng.
Tại sao lại chạy Mailtrain trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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