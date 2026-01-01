Triển khai Memgraph với một nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu đồ thị trong bộ nhớ hiệu suất cao được xây dựng cho phân tích thời gian thực trên dữ liệu được kết nối, quy trình làm việc AI và các đường ống truyền phát.
Chọn gói VPS cho Memgraph
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Memgraph
Memgraph là một cơ sở dữ liệu đồ thị in-memory được thiết kế để truy vấn đồ thị theo thời gian thực trên các tập dữ liệu lớn, liên kết chặt chẽ. Nó hoàn toàn tương thích với Cypher — biến nó thành một sự thay thế trực tiếp cho các truy vấn Neo4j — đồng thời mang lại độ trễ thấp hơn đáng kể trên các tác vụ xử lý luồng (streaming) và theo sự kiện (event-driven).
Thư viện MAGE đi kèm bổ sung hơn 50 mô-đun thuật toán đồ thị (PageRank, phát hiện cộng đồng, đường đi ngắn nhất và hơn thế nữa) chạy nguyên bản bên trong cơ sở dữ liệu mà không cần các framework bên ngoài.
Triển khai này kết hợp Memgraph với Memgraph Lab, một giao diện truy vấn trực quan dựa trên trình duyệt để viết các truy vấn Cypher, khám phá cấu trúc đồ thị và chạy các thử nghiệm thuật toán. Chạy cả hai trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với phân bổ bộ nhớ, lưu giữ dữ liệu và các chính sách truy cập — không có chi phí đám mây (cloud pricing) theo từng node hoặc các hạn chế từ nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Memgraph
Hiệu suất trong bộ nhớ
Dữ liệu đồ thị được lưu trữ hoàn toàn trong RAM, cho phép duyệt dưới một mili giây và phản hồi truy vấn theo thời gian thực ngay cả trên các tập dữ liệu được kết nối sâu.
Tương thích Cypher
Hỗ trợ đầy đủ openCypher có nghĩa là các truy vấn, trình điều khiển và công cụ Neo4j hiện có di chuyển với những thay đổi tối thiểu đối với cú pháp truy vấn.
Thư viện thuật toán MAGE
Hơn 50 thuật toán đồ thị tích hợp sẵn — PageRank, betweenness centrality, community detection, link prediction — chạy dưới dạng các mô-đun truy vấn gốc mà không cần các đường ống bên ngoài.
Memgraph Lab UI
Giao diện trực quan dựa trên trình duyệt để viết và chạy các truy vấn Cypher, kiểm tra graph topology và khám phá kết quả thuật toán một cách tương tác.
Thu nạp dữ liệu luồng
Tích hợp gốc Kafka và Pulsar cho phép cập nhật đồ thị liên tục từ các luồng sự kiện mà không cần đường ống ETL theo lô hoặc trình kết nối bên ngoài.
GraphRAG và Bộ nhớ AI
Bộ nhớ và truy xuất có cấu trúc đồ thị tăng cường các ứng dụng LLM với ngữ cảnh nhận biết mối quan hệ, cho phép phản hồi chính xác hơn trong các tác nhân AI và chatbot.
Tại sao lại chạy Memgraph trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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