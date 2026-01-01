Memgraph là một cơ sở dữ liệu đồ thị in-memory được thiết kế để truy vấn đồ thị theo thời gian thực trên các tập dữ liệu lớn, liên kết chặt chẽ. Nó hoàn toàn tương thích với Cypher — biến nó thành một sự thay thế trực tiếp cho các truy vấn Neo4j — đồng thời mang lại độ trễ thấp hơn đáng kể trên các tác vụ xử lý luồng (streaming) và theo sự kiện (event-driven).

Thư viện MAGE đi kèm bổ sung hơn 50 mô-đun thuật toán đồ thị (PageRank, phát hiện cộng đồng, đường đi ngắn nhất và hơn thế nữa) chạy nguyên bản bên trong cơ sở dữ liệu mà không cần các framework bên ngoài.

Triển khai này kết hợp Memgraph với Memgraph Lab, một giao diện truy vấn trực quan dựa trên trình duyệt để viết các truy vấn Cypher, khám phá cấu trúc đồ thị và chạy các thử nghiệm thuật toán. Chạy cả hai trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với phân bổ bộ nhớ, lưu giữ dữ liệu và các chính sách truy cập — không có chi phí đám mây (cloud pricing) theo từng node hoặc các hạn chế từ nhà cung cấp.