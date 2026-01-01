HFS (HTTP File Server) là một máy chủ chia sẻ tệp nhẹ, tự lưu trữ, biến VPS của bạn thành một trung tâm chia sẻ tệp đầy đủ chức năng có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Nó cung cấp một giao diện web sạch sẽ, phản hồi nhanh để duyệt, tải xuống và tải lên tệp mà không yêu cầu cài đặt bất kỳ phần mềm client nào.

Với tài khoản người dùng tích hợp, kiểm soát truy cập theo thư mục, giới hạn băng thông và hệ thống tệp ảo, HFS cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát ai có thể truy cập tệp nào. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dung lượng lưu trữ và băng thông không giới hạn mà không có phí hàng tháng cho mỗi người dùng.