Triển khai HFS với cài đặt một nhấp.
Máy chủ tệp HTTP tự host cho phép bạn chia sẻ tệp trực tiếp từ ổ đĩa của mình thông qua giao diện web hiện đại.
Chọn gói VPS cho HFS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HFS
HFS (HTTP File Server) là một máy chủ chia sẻ tệp nhẹ, tự lưu trữ, biến VPS của bạn thành một trung tâm chia sẻ tệp đầy đủ chức năng có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Nó cung cấp một giao diện web sạch sẽ, phản hồi nhanh để duyệt, tải xuống và tải lên tệp mà không yêu cầu cài đặt bất kỳ phần mềm client nào.
Với tài khoản người dùng tích hợp, kiểm soát truy cập theo thư mục, giới hạn băng thông và hệ thống tệp ảo, HFS cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát ai có thể truy cập tệp nào. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dung lượng lưu trữ và băng thông không giới hạn mà không có phí hàng tháng cho mỗi người dùng.
Các tính năng chính của HFS
Hệ thống tệp ảo
Sắp xếp nội dung được chia sẻ vào một cấu trúc thư mục ảo độc lập với bố cục đĩa thực tế của bạn, mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với những gì người dùng nhìn thấy.
Tài khoản người dùng và quyền
Tạo tài khoản với quyền đọc, ghi và xóa theo từng thư mục để những người dùng khác nhau chỉ truy cập các tệp mà họ được phép xem.
Tải lên và tải xuống có thể tiếp tục
Hỗ trợ truyền tải có thể tiếp tục để các thao tác với tệp lớn không bị gián đoạn do lỗi mạng mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
Điều tiết băng thông
Đặt giới hạn tốc độ tải lên và tải xuống cho mỗi người dùng hoặc trên toàn cầu để giữ cho máy chủ của bạn phản hồi nhanh ngay cả khi có các hoạt động truyền tệp lớn.
Hệ thống cắm vào
Mở rộng HFS với các plugin cộng đồng để có hình thu nhỏ, xác thực LDAP, bảo vệ chống tấn công vét cạn, giao diện và nhiều hơn nữa.
Tại sao lại chạy HFS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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