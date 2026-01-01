Maputnik là trình chỉnh sửa trực quan mã nguồn mở tiêu chuẩn cho thông số kỹ thuật kiểu MapLibre GL, được sử dụng để thiết kế bản đồ nền dạng vector tile cho các ứng dụng web và di động. Thay vì chỉnh sửa JSON thủ công, bạn tạo các lớp, thuộc tính vẽ, biểu thức và bộ lọc thông qua trình chỉnh sửa WYSIWYG trực tiếp được đồng bộ hóa với bản xem trước MapLibre GL thực tế.

Tự host Maputnik trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tệp kiểu độc quyền, URL máy chủ tile và API keys bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì phụ thuộc vào bản demo công khai tại maplibre.org. Việc triển khai được cung cấp dưới dạng một giao diện người dùng tĩnh duy nhất được phục vụ bởi binary Maputnik chính thức, vì vậy công việc thiết kế chạy hoàn toàn trên phía browser mà không yêu cầu bất kỳ phụ thuộc dịch vụ bản đồ bên ngoài nào.