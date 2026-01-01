Triển khai Maputnik với một nhấp cài đặt.
Trình chỉnh sửa trực quan miễn phí và mã nguồn mở dành cho các kiểu bản đồ JSON của MapLibre và Mapbox GL, được xây dựng cho các nhà phát triển và nhà bản đồ học.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Maputnik
Maputnik là trình chỉnh sửa trực quan mã nguồn mở tiêu chuẩn cho thông số kỹ thuật kiểu MapLibre GL, được sử dụng để thiết kế bản đồ nền dạng vector tile cho các ứng dụng web và di động. Thay vì chỉnh sửa JSON thủ công, bạn tạo các lớp, thuộc tính vẽ, biểu thức và bộ lọc thông qua trình chỉnh sửa WYSIWYG trực tiếp được đồng bộ hóa với bản xem trước MapLibre GL thực tế.
Tự host Maputnik trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tệp kiểu độc quyền, URL máy chủ tile và API keys bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì phụ thuộc vào bản demo công khai tại maplibre.org. Việc triển khai được cung cấp dưới dạng một giao diện người dùng tĩnh duy nhất được phục vụ bởi binary Maputnik chính thức, vì vậy công việc thiết kế chạy hoàn toàn trên phía browser mà không yêu cầu bất kỳ phụ thuộc dịch vụ bản đồ bên ngoài nào.
Các tính năng chính của Maputnik
Trình chỉnh sửa style WYSIWYG
Chỉnh sửa phong cách JSON của MapLibre và Mapbox GL một cách trực quan với bản xem trước bản đồ trực tiếp, cập nhật khi bạn điều chỉnh các lớp, màu sắc, phông chữ và các biểu thức phụ thuộc vào mức thu phóng.
Phạm vi bao phủ đầy đủ quy cách kiểu dáng
Hỗ trợ mọi loại lớp theo thông số kỹ thuật kiểu MapLibre GL — tô màu, đường kẻ, biểu tượng, raster, hillshade, heatmap — với các đầu vào nhận biết kiểu cho thuộc tính vẽ và bố cục.
Các biểu hiện dựa trên dữ liệu
Xây dựng và gỡ lỗi các biểu thức bộ lọc và thuộc tính với xác thực nội tuyến, để các kiểu có thể phản ứng với các thuộc tính tính năng, mức thu phóng và trạng thái thời gian chạy.
Trình kiểm tra Vector tile
Kiểm tra các nguồn ô vector từng lớp một để xem chính xác những tính năng và thuộc tính nào có sẵn trước khi liên kết chúng vào kiểu của bạn.
Nhập và xuất kiểu
Tải kiểu từ một URL, tải lên JSON, hoặc dán từ bảng tạm, sau đó xuất tệp kiểu đã hoàn thành sẵn sàng để đưa vào MapLibre GL JS hoặc các SDK gốc.
Nguồn ô xếp tùy chỉnh
Hướng trình chỉnh sửa đến các điểm cuối ô vector hoặc raster của riêng bạn, hoặc các máy chủ OpenMapTiles, MBTiles để thiết kế kiểu dựa trên dữ liệu mà ứng dụng của bạn thực sự cung cấp.
Tại sao lại chạy Maputnik trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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