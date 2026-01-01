LightRAG là một framework tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG) nhẹ, được thiết kế để phân tích các tài liệu phức tạp trong các lĩnh vực như luật, y tế và tài chính. Nó thu hẹp khoảng cách giữa RAG dựa trên vector và RAG dựa trên đồ thị bằng cách quản lý các knowledge graph và vector embeddings cùng nhau trong một kiến trúc hai cấp duy nhất, giảm đáng kể số lượng lời gọi LLM cần thiết ở cả thời điểm lập chỉ mục và truy vấn so với các triển khai GraphRAG dựa trên báo cáo cộng đồng.

Tự host LightRAG trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu, embeddings và knowledge graph của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Kết nối với OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic hoặc bất kỳ endpoint tương thích OpenAI nào, và cập nhật các knowledge base một cách tăng dần mà không cần xây dựng lại global index — nhờ đó dữ liệu động luôn mới mà không tốn chi phí xử lý lại quá mức.