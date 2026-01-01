Triển khai LightRAG chỉ với một nhấp cài đặt.
Khung tạo sinh tăng cường truy xuất đơn giản và nhanh chóng kết hợp tìm kiếm vector với đồ thị tri thức để phân tích tài liệu phức tạp.
Chọn gói VPS cho LightRAG
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LightRAG
LightRAG là một framework tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG) nhẹ, được thiết kế để phân tích các tài liệu phức tạp trong các lĩnh vực như luật, y tế và tài chính. Nó thu hẹp khoảng cách giữa RAG dựa trên vector và RAG dựa trên đồ thị bằng cách quản lý các knowledge graph và vector embeddings cùng nhau trong một kiến trúc hai cấp duy nhất, giảm đáng kể số lượng lời gọi LLM cần thiết ở cả thời điểm lập chỉ mục và truy vấn so với các triển khai GraphRAG dựa trên báo cáo cộng đồng.
Tự host LightRAG trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu, embeddings và knowledge graph của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Kết nối với OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic hoặc bất kỳ endpoint tương thích OpenAI nào, và cập nhật các knowledge base một cách tăng dần mà không cần xây dựng lại global index — nhờ đó dữ liệu động luôn mới mà không tốn chi phí xử lý lại quá mức.
Các tính năng chính của LightRAG
Truy xuất hai cấp độ
Nhúng vector và các thực thể đồ thị tri thức kết hợp trong một quy trình, vượt trội hơn tìm kiếm vector phẳng trong suy luận liên tài liệu trong khi giữ chi phí lập chỉ mục thấp.
Cập nhật kiến thức tăng dần
Các tài liệu mới hợp nhất vào biểu đồ hiện có mà không cần xây dựng lại chỉ mục toàn cầu, do đó dữ liệu động luôn được cập nhật mà không tốn kém chi phí xử lý lại.
Hỗ trợ nhà cung cấp nhiều LLM
Kết nối với OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, hoặc bất kỳ endpoint nào tương thích với OpenAI mà không cần viết lại lời nhắc hoặc lập chỉ mục lại tài liệu của bạn.
Năm chế độ truy vấn
Chuyển đổi giữa các chiến lược truy xuất Naive, Local, Global, Hybrid và Mix để phù hợp với độ phức tạp của truy vấn so với yêu cầu về độ trễ và chi phí.
Web UI tích hợp sẵn
Bảng điều khiển dựa trên trình duyệt để nhập tài liệu, chạy truy vấn và trực quan hóa biểu đồ tri thức được tạo một cách tương tác.
REST API cho tích hợp
Các điểm cuối REST được xác thực cho phép bạn nhúng LightRAG vào các ứng dụng hiện có và tự động hóa các quy trình nhập tài liệu.
Tại sao lại chạy LightRAG trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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