Triển khai Drizzle Gateway với một nhấp cài đặt.
Studio quản lý cơ sở dữ liệu tự host được xây dựng trên hệ sinh thái Drizzle ORM với tính năng xây dựng truy vấn trực quan và hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Drizzle Gateway
Drizzle Gateway là một phiên bản nâng cao, tự lưu trữ của Drizzle Studio, cung cấp cho các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu một giao diện web toàn diện để quản lý cơ sở dữ liệu của họ. Được xây dựng trên hệ sinh thái Drizzle ORM, nó cung cấp tính năng xây dựng truy vấn nâng cao, trực quan hóa schema theo thời gian thực và quản lý di chuyển trong một công cụ duy nhất có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào.
Ứng dụng hỗ trợ nhiều kết nối cơ sở dữ liệu đồng thời, biến nó thành một trung tâm tập trung cho các nhóm làm việc trên các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Bảo vệ bằng mật khẩu chính giúp bảo mật quyền truy cập, trong khi bộ nhớ liên tục giữ cho tất cả các cấu hình kết nối và truy vấn đã lưu không bị mất khi khởi động lại. Việc tự lưu trữ đảm bảo thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.
Các tính năng chính của Drizzle Gateway
Trình tạo truy vấn trực quan
Xây dựng và thực thi các truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua một giao diện trực quan với tính an toàn kiểu dữ liệu — không yêu cầu SQL thô cho các thao tác phổ biến.
Trực quan hóa lược đồ
Xem cấu trúc và các mối quan hệ của cơ sở dữ liệu trong một sơ đồ trực quan theo thời gian thực, cập nhật khi bạn thực hiện các thay đổi về lược đồ.
Kết nối đa cơ sở dữ liệu
Quản lý kết nối đến nhiều cơ sở dữ liệu cùng lúc, chuyển đổi giữa các môi trường mà không cần rời khỏi giao diện.
Quản lý di chuyển
Tạo, xem trước và áp dụng các di chuyển lược đồ trực tiếp từ UI, giúp quá trình phát triển cơ sở dữ liệu của bạn được tổ chức và có thể kiểm toán.
Bảo vệ bằng mật khẩu chính
Bảo mật quyền truy cập vào tất cả các kết nối cơ sở dữ liệu đằng sau một mật khẩu chính duy nhất, giữ an toàn thông tin đăng nhập trên VPS của bạn.
Tại sao lại chạy Drizzle Gateway trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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