Drizzle Gateway là một phiên bản nâng cao, tự lưu trữ của Drizzle Studio, cung cấp cho các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu một giao diện web toàn diện để quản lý cơ sở dữ liệu của họ. Được xây dựng trên hệ sinh thái Drizzle ORM, nó cung cấp tính năng xây dựng truy vấn nâng cao, trực quan hóa schema theo thời gian thực và quản lý di chuyển trong một công cụ duy nhất có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào.

Ứng dụng hỗ trợ nhiều kết nối cơ sở dữ liệu đồng thời, biến nó thành một trung tâm tập trung cho các nhóm làm việc trên các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Bảo vệ bằng mật khẩu chính giúp bảo mật quyền truy cập, trong khi bộ nhớ liên tục giữ cho tất cả các cấu hình kết nối và truy vấn đã lưu không bị mất khi khởi động lại. Việc tự lưu trữ đảm bảo thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.