Triển khai wger với 1 nhấp.
Trình theo dõi thể dục và tập luyện tự lưu trữ với cơ sở dữ liệu bài tập, ghi nhật ký dinh dưỡng và theo dõi cân nặng dành cho vận động viên và huấn luyện viên.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với wger
wger là một công cụ theo dõi thể dục và tập luyện mã nguồn mở, kết hợp cơ sở dữ liệu bài tập toàn diện, lập kế hoạch tập luyện có cấu trúc, theo dõi dinh dưỡng và theo dõi cân nặng cơ thể vào một ứng dụng Django tự lưu trữ. Nó đi kèm với một danh mục hàng nghìn bài tập được cộng đồng tuyển chọn với mô tả, cơ bắp mục tiêu và hình ảnh minh họa, đồng thời kết nối với các ứng dụng di động iOS và Android gốc để các vận động viên có thể ghi lại các buổi tập và bữa ăn từ phòng tập thể dục.
Việc tự lưu trữ wger trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu tập luyện cá nhân — các buổi tập, số đo cơ thể, nhật ký thực phẩm và biểu đồ tiến độ — trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì giao cho một SaaS thể dục. Nền tảng này hỗ trợ nhiều người dùng với các tài khoản riêng tư, đăng nhập khách tùy chọn để dùng thử và một API REST toàn diện cho các bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc tích hợp ứng dụng của bên thứ ba.
Các tính năng chính của wger
Cơ sở dữ liệu bài tập
Hàng nghìn bài tập do cộng đồng tuyển chọn với mô tả, các nhóm cơ mục tiêu và hình ảnh minh họa, được đồng bộ hóa từ danh mục wger.de gốc.
Kế hoạch tập luyện
Xây dựng các lịch trình tập luyện có cấu trúc với số hiệp, số lần lặp, trọng lượng và thời gian nghỉ ngơi, sau đó theo dõi tiến độ từng buổi tập bằng biểu đồ.
Theo dõi dinh dưỡng
Lên kế hoạch bữa ăn dựa trên mục tiêu macro và calo với cơ sở dữ liệu thực phẩm có thể tìm kiếm, nhật ký bữa ăn hàng ngày và tạo danh sách mua sắm.
Theo dõi cân nặng
Ghi lại cân nặng cơ thể, số đo và ảnh tiến độ theo thời gian với biểu đồ xu hướng làm nổi bật những thay đổi dài hạn.
Ứng dụng di động gốc
Ứng dụng đồng hành miễn phí trên iOS và Android kết nối với phiên bản tự host của bạn để ghi nhật ký tại phòng tập mà không cần trình duyệt.
Multi-user với API
Tài khoản cho từng người dùng với tùy chọn đăng nhập dành cho khách cùng với một REST API toàn diện cho bảng điều khiển tùy chỉnh, tích hợp và công cụ huấn luyện.
Tại sao lại chạy wger trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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