wger là một công cụ theo dõi thể dục và tập luyện mã nguồn mở, kết hợp cơ sở dữ liệu bài tập toàn diện, lập kế hoạch tập luyện có cấu trúc, theo dõi dinh dưỡng và theo dõi cân nặng cơ thể vào một ứng dụng Django tự lưu trữ. Nó đi kèm với một danh mục hàng nghìn bài tập được cộng đồng tuyển chọn với mô tả, cơ bắp mục tiêu và hình ảnh minh họa, đồng thời kết nối với các ứng dụng di động iOS và Android gốc để các vận động viên có thể ghi lại các buổi tập và bữa ăn từ phòng tập thể dục.

Việc tự lưu trữ wger trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu tập luyện cá nhân — các buổi tập, số đo cơ thể, nhật ký thực phẩm và biểu đồ tiến độ — trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì giao cho một SaaS thể dục. Nền tảng này hỗ trợ nhiều người dùng với các tài khoản riêng tư, đăng nhập khách tùy chọn để dùng thử và một API REST toàn diện cho các bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc tích hợp ứng dụng của bên thứ ba.