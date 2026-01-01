Giảm giá lên đến 69% cho Hanko

Triển khai Hanko chỉ với một nhấp.

Backend xác thực mã nguồn mở ưu tiên khóa truy cập (passkey) với đăng nhập không mật khẩu, MFA, OIDC và đăng nhập bằng mạng xã hội.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Hanko chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Hanko

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Hanko

Hanko là một backend xác thực mã nguồn mở được xây dựng dựa trên passkey và tiêu chuẩn WebAuthn, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự host cho Auth0, Clerk và các dịch vụ SaaS danh tính khác. Nó đi kèm với một luồng người dùng hoàn chỉnh — đăng ký passkey, SSO xã hội và doanh nghiệp, mật khẩu như một phương án dự phòng tùy chọn, MFA và khôi phục dựa trên email — được cung cấp thông qua một REST API rõ ràng và các thành phần web có thể nhúng.

Tự host Hanko trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập người dùng, phiên và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí theo MAU và không bị khóa nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm duy trì tài khoản người dùng và thông tin đăng nhập WebAuthn, trong khi các phiên dựa trên JWT của Hanko có thể tích hợp vào bất kỳ ngăn xếp frontend hoặc backend nào.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Hanko

Xác thực ưu tiên Passkey

Được xây dựng dựa trên WebAuthn và passkeys để người dùng đăng nhập bằng Face ID, Touch ID hoặc khóa phần cứng thay vì nhập mật khẩu.

SSO mạng xã hội và doanh nghiệp

Các nhà cung cấp OAuth tích hợp sẵn cho Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, cùng với SAML cho các nhà cung cấp danh tính doanh nghiệp.

Xác thực đa yếu tố

Hỗ trợ ứng dụng xác thực TOTP và các chính sách thiết bị đáng tin cậy sẽ bổ sung lớp MFA vào bất kỳ quy trình đăng nhập nào mà không cần dịch vụ bên ngoài.

Web components SDK

Triển khai giao diện người dùng đăng nhập hoàn chỉnh chỉ trong vài phút bằng cách nhúng các thành phần web chính thức của Hanko vào bất kỳ framework nào — React, Vue, Svelte, hoặc HTML thuần túy.

JWT session tokens

Phiên JWT tuân thủ tiêu chuẩn với tính năng xoay vòng và thu hồi giúp việc tích hợp với các API và microservice hiện có trở nên đơn giản.

Nhật ký kiểm toán và webhooks

Ghi nhật ký kiểm toán tích hợp và các sự kiện webhook cho mọi hành động xác thực mang lại cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ và tích hợp dễ dàng với các hệ thống hạ nguồn.

Tại sao lại chạy Hanko trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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