Triển khai Hanko chỉ với một nhấp.
Backend xác thực mã nguồn mở ưu tiên khóa truy cập (passkey) với đăng nhập không mật khẩu, MFA, OIDC và đăng nhập bằng mạng xã hội.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hanko
Hanko là một backend xác thực mã nguồn mở được xây dựng dựa trên passkey và tiêu chuẩn WebAuthn, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự host cho Auth0, Clerk và các dịch vụ SaaS danh tính khác. Nó đi kèm với một luồng người dùng hoàn chỉnh — đăng ký passkey, SSO xã hội và doanh nghiệp, mật khẩu như một phương án dự phòng tùy chọn, MFA và khôi phục dựa trên email — được cung cấp thông qua một REST API rõ ràng và các thành phần web có thể nhúng.
Tự host Hanko trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập người dùng, phiên và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí theo MAU và không bị khóa nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm duy trì tài khoản người dùng và thông tin đăng nhập WebAuthn, trong khi các phiên dựa trên JWT của Hanko có thể tích hợp vào bất kỳ ngăn xếp frontend hoặc backend nào.
Các tính năng chính của Hanko
Xác thực ưu tiên Passkey
Được xây dựng dựa trên WebAuthn và passkeys để người dùng đăng nhập bằng Face ID, Touch ID hoặc khóa phần cứng thay vì nhập mật khẩu.
SSO mạng xã hội và doanh nghiệp
Các nhà cung cấp OAuth tích hợp sẵn cho Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, cùng với SAML cho các nhà cung cấp danh tính doanh nghiệp.
Xác thực đa yếu tố
Hỗ trợ ứng dụng xác thực TOTP và các chính sách thiết bị đáng tin cậy sẽ bổ sung lớp MFA vào bất kỳ quy trình đăng nhập nào mà không cần dịch vụ bên ngoài.
Web components SDK
Triển khai giao diện người dùng đăng nhập hoàn chỉnh chỉ trong vài phút bằng cách nhúng các thành phần web chính thức của Hanko vào bất kỳ framework nào — React, Vue, Svelte, hoặc HTML thuần túy.
JWT session tokens
Phiên JWT tuân thủ tiêu chuẩn với tính năng xoay vòng và thu hồi giúp việc tích hợp với các API và microservice hiện có trở nên đơn giản.
Nhật ký kiểm toán và webhooks
Ghi nhật ký kiểm toán tích hợp và các sự kiện webhook cho mọi hành động xác thực mang lại cho bạn khả năng hiển thị đầy đủ và tích hợp dễ dàng với các hệ thống hạ nguồn.
Tại sao lại chạy Hanko trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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