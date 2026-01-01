Hanko là một backend xác thực mã nguồn mở được xây dựng dựa trên passkey và tiêu chuẩn WebAuthn, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự host cho Auth0, Clerk và các dịch vụ SaaS danh tính khác. Nó đi kèm với một luồng người dùng hoàn chỉnh — đăng ký passkey, SSO xã hội và doanh nghiệp, mật khẩu như một phương án dự phòng tùy chọn, MFA và khôi phục dựa trên email — được cung cấp thông qua một REST API rõ ràng và các thành phần web có thể nhúng.

Tự host Hanko trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập người dùng, phiên và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí theo MAU và không bị khóa nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm duy trì tài khoản người dùng và thông tin đăng nhập WebAuthn, trong khi các phiên dựa trên JWT của Hanko có thể tích hợp vào bất kỳ ngăn xếp frontend hoặc backend nào.