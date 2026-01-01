Triển khai LavinMQ với 1 nhấp.
Message broker AMQP hiệu suất cao, gửi lên đến một triệu tin nhắn mỗi giây, với giao diện quản lý web tích hợp.
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Những gì bạn có thể xây dựng với LavinMQ
LavinMQ là một message broker hiệu suất cao, nhẹ, được xây dựng dựa trên giao thức AMQP 0-9-1. Được thiết kế với mục tiêu tối ưu thông lượng, nó đạt hiệu suất lên đến một triệu tin nhắn mỗi giây trong khi vẫn duy trì mức sử dụng RAM và CPU thấp — biến nó thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cần hệ thống nhắn tin đáng tin cậy mà không tốn nhiều chi phí cơ sở hạ tầng.
Tự host LavinMQ trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng nhắn tin của mình. Nó hỗ trợ các loại trao đổi trực tiếp (direct), chủ đề (topic), fanout và các loại trao đổi nâng cao khác, cùng với clustering, federation, stream queues, MQTT và giám sát Prometheus — mọi thứ cần thiết cho các pipeline nhắn tin cấp độ sản xuất.
Các tính năng chính của LavinMQ
Thông lượng cao
Được đánh giá hiệu suất lên đến một triệu tin nhắn mỗi giây, LavinMQ mang lại hiệu suất vượt trội cho các tác vụ nhắn tin đòi hỏi cao.
Hỗ trợ AMQP và MQTT
Hỗ trợ nguyên bản các giao thức AMQP 0-9-1 và MQTT, giúp nó tương thích với nhiều loại ứng dụng khách và thư viện nhắn tin.
Giao diện quản lý Web
Giao diện quản lý tích hợp cho phép bạn giám sát hàng đợi, trao đổi, kết nối và tốc độ tin nhắn từ bất kỳ trình duyệt nào.
Các loại trao đổi nâng cao
Hỗ trợ các trao đổi tin nhắn trực tiếp, theo chủ đề, phân tán, băm nhất quán, thư chết và tin nhắn trì hoãn cho logic định tuyến linh hoạt.
Phân cụm và Liên kết
Mở rộng theo chiều ngang với hỗ trợ phân cụm và liên kết tích hợp cho các triển khai phân tán, có tính khả dụng cao.
Tích hợp Prometheus
Cung cấp các chỉ số để Prometheus thu thập, cho phép tích hợp liền mạch với bảng điều khiển Grafana và các pipeline cảnh báo.
Tại sao lại chạy LavinMQ trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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