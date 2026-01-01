Triển khai Hoppscotch với một lần cài đặt.
Nền tảng phát triển API mã nguồn mở hỗ trợ REST, GraphQL, WebSocket và cộng tác nhóm theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hoppscotch
Hoppscotch là một nền tảng phát triển và kiểm thử API hiện đại, nhẹ, bao gồm toàn bộ vòng đời API — từ việc xây dựng và kiểm thử các yêu cầu đến việc tài liệu hóa và chia sẻ các bộ sưu tập với nhóm của bạn. Nó hỗ trợ REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events và WebRTC trong một giao diện duy nhất, với các biến môi trường, tập lệnh tiền yêu cầu và các tùy chọn xác thực nâng cao bao gồm OAuth 2.0.
Tự host Hoppscotch trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các khóa API, tải trọng yêu cầu và dữ liệu không gian làm việc của nhóm hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn, loại bỏ các lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu của các client API dựa trên đám mây, đồng thời loại bỏ chi phí đăng ký theo từng người dùng khi nhóm của bạn phát triển.
Các tính năng chính của Hoppscotch
Kiểm thử đa giao thức
Kiểm tra các kết nối REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events và WebRTC từ một giao diện hợp nhất duy nhất.
Không gian làm việc nhóm
Chia sẻ bộ sưu tập và cộng tác theo thời gian thực với đồng đội trên các không gian làm việc được chia sẻ mà không cần rời khỏi cơ sở hạ tầng riêng tư của bạn.
Xác thực nâng cao
Hỗ trợ tích hợp cho OAuth 2.0, Bearer token, Basic Auth và khóa API bao gồm hầu hết mọi lược đồ xác thực.
Biến môi trường
Chuyển đổi giữa các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa các tham số yêu cầu thủ công.
Quản lý Bộ sưu tập
Sắp xếp các yêu cầu vào các bộ sưu tập có phiên bản với hỗ trợ nhập và xuất cho các định dạng Postman và OpenAPI.
Tại sao lại chạy Hoppscotch trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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