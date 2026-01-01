Hoppscotch là một nền tảng phát triển và kiểm thử API hiện đại, nhẹ, bao gồm toàn bộ vòng đời API — từ việc xây dựng và kiểm thử các yêu cầu đến việc tài liệu hóa và chia sẻ các bộ sưu tập với nhóm của bạn. Nó hỗ trợ REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events và WebRTC trong một giao diện duy nhất, với các biến môi trường, tập lệnh tiền yêu cầu và các tùy chọn xác thực nâng cao bao gồm OAuth 2.0.

Tự host Hoppscotch trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các khóa API, tải trọng yêu cầu và dữ liệu không gian làm việc của nhóm hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn, loại bỏ các lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu của các client API dựa trên đám mây, đồng thời loại bỏ chi phí đăng ký theo từng người dùng khi nhóm của bạn phát triển.