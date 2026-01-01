Triển khai LubeLogger với cài đặt một nhấp.
Hệ thống theo dõi bảo trì phương tiện và nhiên liệu tự lưu trữ tối ưu, giúp đội xe của bạn luôn trong tình trạng tốt nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LubeLogger
LubeLogger là một nền tảng quản lý chuyên dụng dành cho những người đam mê ô tô, chủ sở hữu đội xe và bất kỳ ai muốn theo dõi tỉ mỉ tình trạng xe của mình. Bằng cách tự host LubeLogger, bạn tạo ra một hồ sơ riêng tư, vĩnh viễn về mọi lần thay dầu, sửa chữa và đổ nhiên liệu cho mọi chiếc xe bạn sở hữu — không có quyền truy cập của bên thứ ba và không có phí đăng ký.
Không giống như các bảng tính chung chung hoặc ứng dụng di động có quảng cáo, LubeLogger cung cấp một giao diện chuyên biệt được thiết kế cho những sắc thái của việc bảo dưỡng ô tô, với các lời nhắc dựa trên số km, phân tích mức tiêu thụ nhiên liệu và lưu trữ hóa đơn giúp toàn bộ đội xe của bạn được sắp xếp gọn gàng ở một nơi.
Các tính năng chính của LubeLogger
Theo dõi lịch sử dịch vụ
Duy trì nhật ký chi tiết của mọi tác vụ sửa chữa và bảo trì được thực hiện trên phương tiện của bạn với ngày tháng, chi phí và ghi chú.
Phân tích hiệu quả nhiên liệu
Theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí của bạn theo thời gian với các phép tính MPG tự động và biểu đồ chi tiêu.
Lưu trữ tài liệu
Tải lên và lưu trữ bản sao kỹ thuật số của hóa đơn, giấy tờ đăng ký và thẻ bảo hiểm để truy cập ngay lập tức.
Lời nhắc thông minh
Nhận thông báo về các lần thay dầu, đảo lốp và kiểm tra sắp tới dựa trên quãng đường đã đi của xe hoặc lịch trình.
Tại sao lại chạy LubeLogger trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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