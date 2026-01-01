LubeLogger là một nền tảng quản lý chuyên dụng dành cho những người đam mê ô tô, chủ sở hữu đội xe và bất kỳ ai muốn theo dõi tỉ mỉ tình trạng xe của mình. Bằng cách tự host LubeLogger, bạn tạo ra một hồ sơ riêng tư, vĩnh viễn về mọi lần thay dầu, sửa chữa và đổ nhiên liệu cho mọi chiếc xe bạn sở hữu — không có quyền truy cập của bên thứ ba và không có phí đăng ký.

Không giống như các bảng tính chung chung hoặc ứng dụng di động có quảng cáo, LubeLogger cung cấp một giao diện chuyên biệt được thiết kế cho những sắc thái của việc bảo dưỡng ô tô, với các lời nhắc dựa trên số km, phân tích mức tiêu thụ nhiên liệu và lưu trữ hóa đơn giúp toàn bộ đội xe của bạn được sắp xếp gọn gàng ở một nơi.