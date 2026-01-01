OpenLIT là một nền tảng kỹ thuật AI mã nguồn mở cung cấp cho các ứng dụng LLM và AI tạo sinh khả năng quan sát toàn diện chỉ với một dòng mã instrumentation. Nó thu thập dấu vết, mức sử dụng token, độ trễ, lỗi và chi phí trên hơn 50 nhà cung cấp LLM, cơ sở dữ liệu vector, GPU và framework agent — tất cả đều sử dụng các quy ước ngữ nghĩa OpenTelemetry gốc, để các pipeline OTel hiện có hoạt động mà không cần SDK tùy chỉnh.

Tự host OpenLIT trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung prompt, mức sử dụng mô hình và hoạt động khóa API trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có giá theo token hoặc giới hạn số lượng người dùng do nhà cung cấp SaaS áp đặt. Lưu trữ ClickHouse xử lý lượng lớn dữ liệu telemetry, và bộ thu OTel đi kèm cung cấp các điểm cuối OTLP gRPC và HTTP sẵn sàng cho OpenLIT SDK hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được trang bị OTel.