Triển khai Easy!Appointments với cài đặt một lần nhấp.
Hệ thống đặt lịch hẹn mã nguồn mở miễn phí với tính năng tự đặt lịch cho khách hàng, lịch đa nhà cung cấp và thông báo email tự động.
Chọn gói VPS cho Easy!Appointments
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Easy!Appointments
Easy!Appointments là một nền tảng đặt lịch toàn diện, mã nguồn mở cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt lịch hẹn trực tuyến mà không phải trả phí cho mỗi lượt đặt lịch hoặc chấp nhận bị khóa nền tảng. Khách hàng có thể xem lịch trống theo thời gian thực và tự đặt lịch, giúp giảm gián đoạn điện thoại và quản lý lịch thủ công cho nhân viên.
Hệ thống hỗ trợ nhiều nhà cung cấp dịch vụ với lịch độc lập, các biểu mẫu đặt lịch tùy chỉnh và nhắc nhở email tự động giúp giảm tỷ lệ vắng mặt. Đồng bộ hóa Google Calendar giúp lịch trình luôn khớp với các công cụ mà nhân viên đã sử dụng. Các ngành từ y tế và làm đẹp đến tư vấn và giáo dục đều tin dùng Easy!Appointments nhờ giao diện gọn gàng và cấu hình linh hoạt. Bản triển khai này kết hợp ứng dụng với cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu đặt lịch đáng tin cậy.
Các tính năng chính của Easy!Appointments
Khách hàng tự đặt lịch
Khách hàng xem lịch trống theo thời gian thực và đặt lịch hẹn trực tuyến mà không cần trao đổi qua lại với nhân viên.
Lịch nhiều nhà cung cấp
Quản lý lịch cá nhân và khung giờ khả dụng cho từng nhà cung cấp dịch vụ, ngăn chặn trùng lịch giữa các đội.
Thông báo tự động
Gửi email xác nhận và nhắc nhở tự động, giảm tỷ lệ vắng mặt mà không cần theo dõi thủ công.
Đồng bộ Lịch Google
Đồng bộ hóa các đặt chỗ với Lịch Google để các nhà cung cấp dịch vụ xem các cuộc hẹn cùng với phần còn lại của lịch trình của họ.
Biểu mẫu đặt chỗ tùy chỉnh
Tùy chỉnh các trường khách hàng điền khi đặt lịch để thu thập thông tin mà mỗi loại dịch vụ yêu cầu.
Tại sao lại chạy Easy!Appointments trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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