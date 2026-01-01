Triển khai Prowlarr với 1 nhấp.
Trình quản lý bộ lập chỉ mục tập trung cho ngăn xếp arr — cấu hình hơn 500 bộ lập chỉ mục Torrent và Usenet một lần và tự động đồng bộ hóa chúng với tất cả các ứng dụng đa phương tiện của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Prowlarr
Prowlarr là trung tâm lập chỉ mục cho hệ sinh thái tự động hóa media arr. Thay vì cấu hình từng trình theo dõi và nhà cung cấp Usenet riêng lẻ trong Sonarr, Radarr, Lidarr và Readarr, bạn chỉ cần thêm chúng một lần vào Prowlarr và nó sẽ tự động đồng bộ hóa cấu hình với mọi ứng dụng được kết nối. Với sự hỗ trợ cho hơn 500 trình lập chỉ mục, tính năng giám sát trạng thái tích hợp và tích hợp Flaresolverr cho các trang được bảo vệ bởi Cloudflare, Prowlarr loại bỏ công việc bảo trì lặp đi lặp lại đi kèm với một ngăn xếp media đa ứng dụng.
Chạy Prowlarr trên VPS đảm bảo kiểm tra trạng thái trình lập chỉ mục 24/7 và đồng bộ hóa tức thì trên tất cả các ứng dụng media của bạn, với tốc độ mạng cấp doanh nghiệp cho kết quả tìm kiếm nhanh chóng và bộ nhớ lưu trữ liên tục bảo vệ thông tin đăng nhập trình theo dõi riêng tư và định nghĩa trình lập chỉ mục tùy chỉnh của bạn.
Các tính năng chính của Prowlarr
Quản lý Indexer tập trung
Thêm bất kỳ trình theo dõi Torrent hoặc trình lập chỉ mục Usenet nào một lần vào Prowlarr và nó sẽ tự động đẩy cấu hình đến mọi ứng dụng arr đã kết nối — không cần thiết lập trùng lặp.
Hỗ trợ hơn 500 Indexers
Các định nghĩa được cấu hình sẵn bao gồm hàng trăm tracker công khai và riêng tư cũng như các nhà cung cấp Usenet, với sự hỗ trợ Cardigann YAML để thêm các nguồn tùy chỉnh.
Giám sát sức khỏe
Prowlarr liên tục kiểm tra các indexer và đánh dấu các lỗi bằng các báo cáo trạng thái chi tiết, nhờ đó bạn có thể phát hiện các tracker bị hỏng trước khi chúng âm thầm ngừng cung cấp kết quả.
Tích hợp Flaresolverr
Hỗ trợ tích hợp cho Flaresolverr cho phép Prowlarr bỏ qua tính năng bảo vệ bot của Cloudflare trên các trình lập chỉ mục mà nếu không có sẽ không thể truy cập được bằng các công cụ tự động.
Tìm kiếm & Thống kê
Chạy tìm kiếm thủ công trên tất cả các bộ lập chỉ mục cùng lúc và xem lại số lượng truy vấn trên mỗi bộ lập chỉ mục, tỷ lệ lấy và lịch sử hiệu suất từ một bảng điều khiển duy nhất.
Tại sao lại chạy Prowlarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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