Prowlarr là trung tâm lập chỉ mục cho hệ sinh thái tự động hóa media arr. Thay vì cấu hình từng trình theo dõi và nhà cung cấp Usenet riêng lẻ trong Sonarr, Radarr, Lidarr và Readarr, bạn chỉ cần thêm chúng một lần vào Prowlarr và nó sẽ tự động đồng bộ hóa cấu hình với mọi ứng dụng được kết nối. Với sự hỗ trợ cho hơn 500 trình lập chỉ mục, tính năng giám sát trạng thái tích hợp và tích hợp Flaresolverr cho các trang được bảo vệ bởi Cloudflare, Prowlarr loại bỏ công việc bảo trì lặp đi lặp lại đi kèm với một ngăn xếp media đa ứng dụng.

Chạy Prowlarr trên VPS đảm bảo kiểm tra trạng thái trình lập chỉ mục 24/7 và đồng bộ hóa tức thì trên tất cả các ứng dụng media của bạn, với tốc độ mạng cấp doanh nghiệp cho kết quả tìm kiếm nhanh chóng và bộ nhớ lưu trữ liên tục bảo vệ thông tin đăng nhập trình theo dõi riêng tư và định nghĩa trình lập chỉ mục tùy chỉnh của bạn.