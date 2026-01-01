Mazanoke là một trình tối ưu hóa hình ảnh tự host chạy hoàn toàn trong trình duyệt. Khi người dùng nén, thay đổi kích thước hoặc chuyển đổi hình ảnh thông qua giao diện Mazanoke, tất cả quá trình xử lý diễn ra cục bộ trên thiết bị của họ — không có dữ liệu hình ảnh nào được truyền đến máy chủ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này làm cho nó phù hợp để xử lý các hình ảnh nhạy cảm không thể tải lên các công cụ nén trên cloud.

Không giống như các dịch vụ tối ưu hóa hình ảnh được host, việc tự host Mazanoke trên VPS của bạn cung cấp cho nhóm của bạn một điểm cuối riêng tư, luôn có sẵn để xử lý hình ảnh. Nó hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau, tự động loại bỏ siêu dữ liệu EXIF như vị trí GPS và dấu thời gian, và có thể được bảo vệ bằng xác thực cơ bản HTTP tùy chọn để hạn chế quyền truy cập.