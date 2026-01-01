Triển khai Mazanoke với 1 nhấp.
Trình tối ưu hóa hình ảnh dựa trên trình duyệt, ưu tiên quyền riêng tư, nén và chuyển đổi hình ảnh mà không cần tải lên bất kỳ máy chủ nào.
Chọn gói VPS cho Mazanoke
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mazanoke
Mazanoke là một trình tối ưu hóa hình ảnh tự host chạy hoàn toàn trong trình duyệt. Khi người dùng nén, thay đổi kích thước hoặc chuyển đổi hình ảnh thông qua giao diện Mazanoke, tất cả quá trình xử lý diễn ra cục bộ trên thiết bị của họ — không có dữ liệu hình ảnh nào được truyền đến máy chủ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này làm cho nó phù hợp để xử lý các hình ảnh nhạy cảm không thể tải lên các công cụ nén trên cloud.
Không giống như các dịch vụ tối ưu hóa hình ảnh được host, việc tự host Mazanoke trên VPS của bạn cung cấp cho nhóm của bạn một điểm cuối riêng tư, luôn có sẵn để xử lý hình ảnh. Nó hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau, tự động loại bỏ siêu dữ liệu EXIF như vị trí GPS và dấu thời gian, và có thể được bảo vệ bằng xác thực cơ bản HTTP tùy chọn để hạn chế quyền truy cập.
Các tính năng chính của Mazanoke
Xử lý trong trình duyệt
Tất cả quá trình nén và chuyển đổi hình ảnh chạy cục bộ trong trình duyệt — không có dữ liệu hình ảnh nào được gửi đến máy chủ hoặc bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào.
Chuyển đổi đa định dạng
Chuyển đổi giữa JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO và TIFF theo bất kỳ sự kết hợp nào với cài đặt chất lượng có thể điều chỉnh.
Tự động xóa EXIF
Xóa siêu dữ liệu nhúng bao gồm vị trí GPS, dấu thời gian và thông tin máy ảnh khỏi hình ảnh trước khi chia sẻ.
HTTP basic auth
Quyền truy cập được bảo vệ bởi HTTP basic authentication mặc định, đảm bảo phiên bản của bạn chỉ giới hạn cho những người dùng được ủy quyền.
Hỗ trợ ngoại tuyến PWA
Cài đặt Mazanoke dưới dạng Ứng dụng web tiến bộ để xử lý hình ảnh ngoại tuyến mà không cần kết nối internet.
Tại sao lại chạy Mazanoke trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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