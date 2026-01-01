Giảm giá lên đến 69% cho nopCommerce

Triển khai nopCommerce với cài đặt một nhấp.

Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở ASP.NET hỗ trợ hàng nghìn cửa hàng trực tuyến với bảng điều khiển quản trị đầy đủ tính năng và hơn 1.700 tiện ích mở rộng trên thị trường.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai nopCommerce với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho nopCommerce

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với nopCommerce

nopCommerce là nền tảng thương mại điện tử dựa trên .NET được tải xuống nhiều nhất thế giới, được hàng nghìn doanh nghiệp tin dùng để vận hành các cửa hàng trực tuyến ở mọi quy mô. Được xây dựng trên ASP.NET Core, nó cung cấp một bảng điều khiển quản trị đầy đủ tính năng để quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, giảm giá và vận chuyển, đồng thời hỗ trợ PostgreSQL, MySQL và Microsoft SQL Server ngay lập tức.

Kiến trúc mở của nền tảng hỗ trợ hàng nghìn plugin và theme từ nopCommerce marketplace, cho phép các nhà bán lẻ mở rộng cửa hàng của họ mà không cần sửa đổi mã nguồn chính. Tự host trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có phí giao dịch, kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách hàng và không có phí trên mỗi lần bán hàng bất kể khối lượng doanh thu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của nopCommerce

Bảng quản trị đầy đủ

Quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng, giảm giá và quy tắc vận chuyển từ một bảng điều khiển quản trị toàn diện duy nhất.

Hỗ trợ đa cửa hàng

Vận hành nhiều cửa hàng độc lập từ một cài đặt nopCommerce duy nhất, mỗi cửa hàng có danh mục, giá cả và giao diện riêng.

Hệ sinh thái plugin thị trường

Mở rộng cửa hàng của bạn với cổng thanh toán, nhà vận chuyển, tích hợp ERP và giao diện tùy chỉnh từ hơn 1.700 tiện ích mở rộng trên marketplace.

Bán hàng quốc tế

Tính năng đa tiền tệ, đa ngôn ngữ và quản lý thuế tích hợp sẵn giúp bạn dễ dàng bán hàng cho khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào.

Công cụ SEO và tiếp thị

Các tính năng SEO tích hợp, khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên, điểm khách hàng thân thiết và các công cụ định giá khuyến mãi giúp thúc đẩy lưu lượng truy cập và các giao dịch mua lặp lại.

Tại sao lại chạy nopCommerce trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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