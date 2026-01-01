Triển khai nopCommerce với cài đặt một nhấp.
Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở ASP.NET hỗ trợ hàng nghìn cửa hàng trực tuyến với bảng điều khiển quản trị đầy đủ tính năng và hơn 1.700 tiện ích mở rộng trên thị trường.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với nopCommerce
nopCommerce là nền tảng thương mại điện tử dựa trên .NET được tải xuống nhiều nhất thế giới, được hàng nghìn doanh nghiệp tin dùng để vận hành các cửa hàng trực tuyến ở mọi quy mô. Được xây dựng trên ASP.NET Core, nó cung cấp một bảng điều khiển quản trị đầy đủ tính năng để quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, giảm giá và vận chuyển, đồng thời hỗ trợ PostgreSQL, MySQL và Microsoft SQL Server ngay lập tức.
Kiến trúc mở của nền tảng hỗ trợ hàng nghìn plugin và theme từ nopCommerce marketplace, cho phép các nhà bán lẻ mở rộng cửa hàng của họ mà không cần sửa đổi mã nguồn chính. Tự host trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có phí giao dịch, kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách hàng và không có phí trên mỗi lần bán hàng bất kể khối lượng doanh thu.
Các tính năng chính của nopCommerce
Bảng quản trị đầy đủ
Quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng, giảm giá và quy tắc vận chuyển từ một bảng điều khiển quản trị toàn diện duy nhất.
Hỗ trợ đa cửa hàng
Vận hành nhiều cửa hàng độc lập từ một cài đặt nopCommerce duy nhất, mỗi cửa hàng có danh mục, giá cả và giao diện riêng.
Hệ sinh thái plugin thị trường
Mở rộng cửa hàng của bạn với cổng thanh toán, nhà vận chuyển, tích hợp ERP và giao diện tùy chỉnh từ hơn 1.700 tiện ích mở rộng trên marketplace.
Bán hàng quốc tế
Tính năng đa tiền tệ, đa ngôn ngữ và quản lý thuế tích hợp sẵn giúp bạn dễ dàng bán hàng cho khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào.
Công cụ SEO và tiếp thị
Các tính năng SEO tích hợp, khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên, điểm khách hàng thân thiết và các công cụ định giá khuyến mãi giúp thúc đẩy lưu lượng truy cập và các giao dịch mua lặp lại.
Tại sao lại chạy nopCommerce trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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