nopCommerce là nền tảng thương mại điện tử dựa trên .NET được tải xuống nhiều nhất thế giới, được hàng nghìn doanh nghiệp tin dùng để vận hành các cửa hàng trực tuyến ở mọi quy mô. Được xây dựng trên ASP.NET Core, nó cung cấp một bảng điều khiển quản trị đầy đủ tính năng để quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, giảm giá và vận chuyển, đồng thời hỗ trợ PostgreSQL, MySQL và Microsoft SQL Server ngay lập tức.

Kiến trúc mở của nền tảng hỗ trợ hàng nghìn plugin và theme từ nopCommerce marketplace, cho phép các nhà bán lẻ mở rộng cửa hàng của họ mà không cần sửa đổi mã nguồn chính. Tự host trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có phí giao dịch, kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách hàng và không có phí trên mỗi lần bán hàng bất kể khối lượng doanh thu.