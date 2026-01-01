Pingvin Share là một nền tảng chia sẻ tệp tự lưu trữ hiện đại, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho WeTransfer, Dropbox Transfer và Firefox Send. Chia sẻ các tệp có kích thước bất kỳ thông qua các liên kết an toàn, giới hạn thời gian với ngày hết hạn có thể cấu hình, giới hạn khách truy cập và bảo vệ bằng mật khẩu — tất cả mà không cần tải lên máy chủ của bên thứ ba.

Tự lưu trữ trên VPS của bạn có nghĩa là không có giới hạn kích thước tệp do các gói đăng ký áp đặt, không có rủi ro nội dung bị quét hoặc xóa, và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu. Các liên kết chia sẻ ngược cho phép người khác tải trực tiếp lên bạn, và tích hợp OIDC và LDAP hỗ trợ các quy trình xác thực doanh nghiệp ngay lập tức.