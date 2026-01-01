Triển khai Pingvin Share với cài đặt một cú nhấp.
Giải pháp thay thế WeTransfer tự host để chia sẻ tệp với mọi kích thước qua các liên kết an toàn, có giới hạn thời gian, có bảo vệ bằng mật khẩu và không cần lưu trữ của bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho Pingvin Share
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với Pingvin Share
Pingvin Share là một nền tảng chia sẻ tệp tự lưu trữ hiện đại, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho WeTransfer, Dropbox Transfer và Firefox Send. Chia sẻ các tệp có kích thước bất kỳ thông qua các liên kết an toàn, giới hạn thời gian với ngày hết hạn có thể cấu hình, giới hạn khách truy cập và bảo vệ bằng mật khẩu — tất cả mà không cần tải lên máy chủ của bên thứ ba.
Tự lưu trữ trên VPS của bạn có nghĩa là không có giới hạn kích thước tệp do các gói đăng ký áp đặt, không có rủi ro nội dung bị quét hoặc xóa, và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu. Các liên kết chia sẻ ngược cho phép người khác tải trực tiếp lên bạn, và tích hợp OIDC và LDAP hỗ trợ các quy trình xác thực doanh nghiệp ngay lập tức.
Các tính năng chính của Pingvin Share
Không giới hạn dung lượng tệp
Chia sẻ tệp thuộc bất kỳ kích thước nào chỉ bị giới hạn bởi dung lượng đĩa VPS của bạn, không có giới hạn truyền dữ liệu cho mỗi tệp hoặc mỗi tháng.
Liên kết bảo mật có thời hạn
Đặt ngày hết hạn và giới hạn khách truy cập cho mỗi lượt chia sẻ để các liên kết tự động ngừng hoạt động sau khi các điều kiện bạn chọn được đáp ứng.
Bảo vệ mật khẩu
Bảo vệ các chia sẻ nhạy cảm bằng mật khẩu để chỉ những người nhận được ủy quyền mới có thể truy cập các tệp đã tải xuống.
Hoàn tác cổ phiếu
Tạo liên kết tải lên cho phép người khác gửi tệp trực tiếp cho bạn mà không cần tài khoản hoặc tiết lộ bộ nhớ của bạn.
Xác thực doanh nghiệp
Tích hợp OIDC và LDAP cho phép các tổ chức sử dụng các nhà cung cấp danh tính hiện có để quản lý truy cập tập trung.
Tại sao lại chạy Pingvin Share trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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