Giảm giá lên đến 69% cho Pingvin Share

Triển khai Pingvin Share với cài đặt một cú nhấp.

Giải pháp thay thế WeTransfer tự host để chia sẻ tệp với mọi kích thước qua các liên kết an toàn, có giới hạn thời gian, có bảo vệ bằng mật khẩu và không cần lưu trữ của bên thứ ba.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Pingvin Share với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Pingvin Share

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Pingvin Share

Pingvin Share là một nền tảng chia sẻ tệp tự lưu trữ hiện đại, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho WeTransfer, Dropbox Transfer và Firefox Send. Chia sẻ các tệp có kích thước bất kỳ thông qua các liên kết an toàn, giới hạn thời gian với ngày hết hạn có thể cấu hình, giới hạn khách truy cập và bảo vệ bằng mật khẩu — tất cả mà không cần tải lên máy chủ của bên thứ ba.

Tự lưu trữ trên VPS của bạn có nghĩa là không có giới hạn kích thước tệp do các gói đăng ký áp đặt, không có rủi ro nội dung bị quét hoặc xóa, và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu. Các liên kết chia sẻ ngược cho phép người khác tải trực tiếp lên bạn, và tích hợp OIDC và LDAP hỗ trợ các quy trình xác thực doanh nghiệp ngay lập tức.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Pingvin Share

Không giới hạn dung lượng tệp

Chia sẻ tệp thuộc bất kỳ kích thước nào chỉ bị giới hạn bởi dung lượng đĩa VPS của bạn, không có giới hạn truyền dữ liệu cho mỗi tệp hoặc mỗi tháng.

Liên kết bảo mật có thời hạn

Đặt ngày hết hạn và giới hạn khách truy cập cho mỗi lượt chia sẻ để các liên kết tự động ngừng hoạt động sau khi các điều kiện bạn chọn được đáp ứng.

Bảo vệ mật khẩu

Bảo vệ các chia sẻ nhạy cảm bằng mật khẩu để chỉ những người nhận được ủy quyền mới có thể truy cập các tệp đã tải xuống.

Hoàn tác cổ phiếu

Tạo liên kết tải lên cho phép người khác gửi tệp trực tiếp cho bạn mà không cần tài khoản hoặc tiết lộ bộ nhớ của bạn.

Xác thực doanh nghiệp

Tích hợp OIDC và LDAP cho phép các tổ chức sử dụng các nhà cung cấp danh tính hiện có để quản lý truy cập tập trung.

Tại sao lại chạy Pingvin Share trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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