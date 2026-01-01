Triển khai Reactive Resume chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình tạo CV miễn phí, mã nguồn mở giúp giữ dữ liệu nghề nghiệp của bạn trên máy chủ của riêng bạn, không phải đám mây của bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho Reactive Resume
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Reactive Resume
Reactive Resume là một trình tạo CV mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, mang đến cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu nghề nghiệp của mình. Không giống như các công cụ tạo CV SaaS lưu trữ thông tin của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, việc tự host trên một VPS có nghĩa là dữ liệu của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Xây dựng CV chuyên nghiệp bằng cách sử dụng hơn 14 mẫu được thiết kế chuyên nghiệp, xem trước các thay đổi theo thời gian thực và xuất các tệp PDF hoàn hảo đến từng pixel — tất cả mà không cần tạo tài khoản trên nền tảng của người khác.
Triển khai này bao gồm mọi thứ cần thiết: PostgreSQL cho dữ liệu người dùng, một trình kết xuất Chrome không giao diện người dùng để tạo PDF và một kho lưu trữ tệp tương thích S3 cục bộ. Hỗ trợ viết bằng AI tùy chọn có sẵn thông qua OpenAI, Google Gemini hoặc Anthropic Claude nếu bạn cung cấp khóa API.
Các tính năng chính của Reactive Resume
Hơn 14 Mẫu Sơ yếu lý lịch
Hãy lựa chọn từ các mẫu được thiết kế chuyên nghiệp và tùy chỉnh phông chữ, màu sắc và bố cục để phù hợp với phong cách cá nhân của bạn.
Xuất PDF chuẩn Pixel
Tạo PDF thông qua trình kết xuất Chrome không giao diện người dùng tích hợp sẵn — không yêu cầu dịch vụ bên thứ ba hoặc plugin trình duyệt.
Liên kết chia sẻ công khai
Chia sẻ CV của bạn qua một URL duy nhất luôn phản ánh những chỉnh sửa mới nhất mà không cần gửi lại tệp.
Hỗ trợ viết AI
Cải thiện nội dung CV với các đề xuất từ OpenAI, Google Gemini hoặc Anthropic Claude sử dụng khóa API của riêng bạn.
Xác thực hai yếu tố
Bảo mật tài khoản với 2FA dựa trên TOTP và hỗ trợ khóa truy cập tùy chọn để đăng nhập không cần mật khẩu.
Tại sao lại chạy Reactive Resume trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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