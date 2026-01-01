Reactive Resume là một trình tạo CV mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, mang đến cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu nghề nghiệp của mình. Không giống như các công cụ tạo CV SaaS lưu trữ thông tin của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, việc tự host trên một VPS có nghĩa là dữ liệu của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Xây dựng CV chuyên nghiệp bằng cách sử dụng hơn 14 mẫu được thiết kế chuyên nghiệp, xem trước các thay đổi theo thời gian thực và xuất các tệp PDF hoàn hảo đến từng pixel — tất cả mà không cần tạo tài khoản trên nền tảng của người khác.

Triển khai này bao gồm mọi thứ cần thiết: PostgreSQL cho dữ liệu người dùng, một trình kết xuất Chrome không giao diện người dùng để tạo PDF và một kho lưu trữ tệp tương thích S3 cục bộ. Hỗ trợ viết bằng AI tùy chọn có sẵn thông qua OpenAI, Google Gemini hoặc Anthropic Claude nếu bạn cung cấp khóa API.