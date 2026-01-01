Triển khai Radarr với một nhấp cài đặt.
Trình quản lý bộ sưu tập phim tự động theo dõi các bản phát hành, tải xuống qua ứng dụng khách ưa thích của bạn và giữ cho thư viện của bạn được sắp xếp gọn gàng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Radarr
Radarr là một trình quản lý bộ sưu tập phim tự động toàn diện dành cho người dùng Usenet và BitTorrent. Nó giám sát các nguồn cấp dữ liệu RSS để tìm các bản phát hành mới phù hợp với hồ sơ chất lượng của bạn, kích hoạt tải xuống thông qua các ứng dụng khách như qBittorrent hoặc SABnzbd, đồng thời tự động đổi tên và sắp xếp thư viện của bạn. Hỗ trợ định dạng tùy chỉnh cho phép bạn nhắm mục tiêu các mã hóa cụ thể — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — và Radarr sẽ nâng cấp các tệp hiện có khi có các bản phát hành tốt hơn.
Chạy Radarr trên VPS giúp nó hoạt động liên tục suốt ngày đêm với băng thông ổn định, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một cửa sổ phát hành nào. Nó tích hợp trực tiếp với Plex, Jellyfin và Emby để làm mới thư viện máy chủ đa phương tiện của bạn ngay khi có tệp mới, và kết hợp tự nhiên với Sonarr, Lidarr và Prowlarr để tạo ra một hệ sinh thái đa phương tiện tự động hoàn chỉnh.
Các tính năng chính của Radarr
Giám sát tự động
Giám sát nguồn cấp dữ liệu RSS phát hiện các bản phát hành phim mới ngay khi chúng xuất hiện và tự động xếp hàng tải xuống dựa trên tùy chọn chất lượng của bạn.
Cấu hình chất lượng
Xác định độ phân giải, codec và kích thước tệp chấp nhận được cho mỗi bộ phim để chỉ những phiên bản bạn thực sự muốn được tải xuống và giữ lại.
Nâng cấp tự động
Radarr theo dõi các bản phát hành chất lượng tốt hơn sau khi tải xuống ban đầu và thay thế các tệp một cách minh bạch, giúp thư viện của bạn luôn đạt chất lượng cao nhất theo thời gian.
Tích hợp Server truyền thông
Thông báo làm mới thư viện tự động cho Plex, Jellyfin và Emby giúp các bộ phim mới tải xuống xuất hiện trong ứng dụng streaming của bạn chỉ trong vài giây.
Danh sách nhập
Nhập danh sách theo dõi từ IMDb, Trakt và TMDb để tự động thêm phim vào hàng đợi theo dõi của bạn khi bạn đánh dấu các tựa phim muốn xem.
Tại sao lại chạy Radarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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