Radarr là một trình quản lý bộ sưu tập phim tự động toàn diện dành cho người dùng Usenet và BitTorrent. Nó giám sát các nguồn cấp dữ liệu RSS để tìm các bản phát hành mới phù hợp với hồ sơ chất lượng của bạn, kích hoạt tải xuống thông qua các ứng dụng khách như qBittorrent hoặc SABnzbd, đồng thời tự động đổi tên và sắp xếp thư viện của bạn. Hỗ trợ định dạng tùy chỉnh cho phép bạn nhắm mục tiêu các mã hóa cụ thể — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — và Radarr sẽ nâng cấp các tệp hiện có khi có các bản phát hành tốt hơn.

Chạy Radarr trên VPS giúp nó hoạt động liên tục suốt ngày đêm với băng thông ổn định, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một cửa sổ phát hành nào. Nó tích hợp trực tiếp với Plex, Jellyfin và Emby để làm mới thư viện máy chủ đa phương tiện của bạn ngay khi có tệp mới, và kết hợp tự nhiên với Sonarr, Lidarr và Prowlarr để tạo ra một hệ sinh thái đa phương tiện tự động hoàn chỉnh.