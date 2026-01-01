Triển khai pgBackWeb với 1 nhấp cài đặt.
Giao diện web mã nguồn mở để lên lịch và giám sát các bản sao lưu PostgreSQL trên nhiều cơ sở dữ liệu và các đích lưu trữ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với pgBackWeb
pgBackWeb là một trình quản lý sao lưu PostgreSQL mã nguồn mở với giao diện web để lên lịch, chạy và giám sát các tác vụ sao lưu trên nhiều cơ sở dữ liệu và đích lưu trữ. Không giống như các công cụ dòng lệnh yêu cầu kiến thức về scripting shell, pgBackWeb cho phép bạn cấu hình lịch trình, chính sách lưu giữ và đích lưu trữ hoàn toàn thông qua trình duyệt.
Tự lưu trữ pgBackWeb trên VPS của riêng bạn giúp cấu hình sao lưu và thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu của bạn nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của bạn. Tất cả thông tin đăng nhập được lưu trữ đều được mã hóa bằng khóa bạn cung cấp, và các bản sao lưu sẽ được lưu trữ tại nơi bạn sở hữu — cho dù đó là đĩa cục bộ hay S3-compatible object storage mà bạn cấu hình.
Các tính năng chính của pgBackWeb
Hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu
Kết nối và lên lịch sao lưu cho nhiều cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ một bảng điều khiển duy nhất mà không cần các tệp cấu hình riêng biệt cho mỗi cơ sở dữ liệu.
Lưu trữ tương thích S3
Gửi các bản lưu trữ dự phòng đến AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, hoặc bất kỳ điểm cuối nào tương thích với S3 cùng với bộ nhớ cục bộ.
Công việc sao lưu đã lên lịch
Xác định lịch sao lưu định kỳ với các chính sách lưu giữ có thể cấu hình để tự động xóa các bản lưu trữ cũ và kiểm soát chi phí lưu trữ.
Thông tin đăng nhập đã mã hóa
Tất cả mật khẩu cơ sở dữ liệu và khóa truy cập lưu trữ đều được mã hóa khi không hoạt động bằng khóa riêng mà bạn kiểm soát — không bao giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần túy.
Theo dõi lịch sử sao lưu
Mỗi lần chạy sao lưu được ghi lại với trạng thái, thời lượng và kích thước tệp để bạn biết ngay lập tức khi một tác vụ thất bại.
Tại sao lại chạy pgBackWeb trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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