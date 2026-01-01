pgBackWeb là một trình quản lý sao lưu PostgreSQL mã nguồn mở với giao diện web để lên lịch, chạy và giám sát các tác vụ sao lưu trên nhiều cơ sở dữ liệu và đích lưu trữ. Không giống như các công cụ dòng lệnh yêu cầu kiến thức về scripting shell, pgBackWeb cho phép bạn cấu hình lịch trình, chính sách lưu giữ và đích lưu trữ hoàn toàn thông qua trình duyệt.

Tự lưu trữ pgBackWeb trên VPS của riêng bạn giúp cấu hình sao lưu và thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu của bạn nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của bạn. Tất cả thông tin đăng nhập được lưu trữ đều được mã hóa bằng khóa bạn cung cấp, và các bản sao lưu sẽ được lưu trữ tại nơi bạn sở hữu — cho dù đó là đĩa cục bộ hay S3-compatible object storage mà bạn cấu hình.