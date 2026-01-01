Unleash là một nền tảng feature management mã nguồn mở cấp doanh nghiệp được tin dùng bởi các đội ngũ tại hơn 1.000 tổ chức. Nền tảng này tách biệt việc triển khai mã khỏi kích hoạt tính năng — cho phép triển khai lên môi trường production bất cứ lúc nào và chọn lọc kích hoạt các tính năng cho người dùng cụ thể, triển khai theo tỷ lệ phần trăm, hoặc các môi trường thông qua một web control plane, mà không cần triển khai lại.

Tự host Unleash giúp giữ tất cả cấu hình flag và dữ liệu nhắm mục tiêu người dùng trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Với hơn 15 SDK chính thức bao gồm mọi ngôn ngữ và framework chính, toàn bộ tổ chức kỹ thuật của bạn có thể áp dụng feature flags với một quy trình làm việc nhất quán — từ A/B testing và canary releases đến emergency kill switches.