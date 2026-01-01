Triển khai Unleash với cài đặt một cú nhấp.
Nền tảng quản lý cờ tính năng mã nguồn mở để triển khai tính năng an toàn, từng bước trên mọi ngăn xếp công nghệ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Unleash
Unleash là một nền tảng feature management mã nguồn mở cấp doanh nghiệp được tin dùng bởi các đội ngũ tại hơn 1.000 tổ chức. Nền tảng này tách biệt việc triển khai mã khỏi kích hoạt tính năng — cho phép triển khai lên môi trường production bất cứ lúc nào và chọn lọc kích hoạt các tính năng cho người dùng cụ thể, triển khai theo tỷ lệ phần trăm, hoặc các môi trường thông qua một web control plane, mà không cần triển khai lại.
Tự host Unleash giúp giữ tất cả cấu hình flag và dữ liệu nhắm mục tiêu người dùng trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Với hơn 15 SDK chính thức bao gồm mọi ngôn ngữ và framework chính, toàn bộ tổ chức kỹ thuật của bạn có thể áp dụng feature flags với một quy trình làm việc nhất quán — từ A/B testing và canary releases đến emergency kill switches.
Các tính năng chính của Unleash
Triển khai dần dần
Hiển thị các tính năng cho một tỷ lệ phần trăm người dùng có thể cấu hình và mở rộng phạm vi phủ sóng dần dần, phát hiện các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Hơn 15 SDK chính thức
SDK gốc cho Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android và nhiều hơn nữa giúp đánh giá cờ nhanh chóng và cục bộ.
Nhắm mục tiêu môi trường
Duy trì trạng thái cờ độc lập cho từng môi trường — phát triển, thử nghiệm, sản xuất — từ một mặt phẳng điều khiển duy nhất mà không cần sao chép cấu hình.
Chiến lược kích hoạt
Nhắm mục tiêu theo ID người dùng, dải IP, tên máy chủ hoặc các trường ngữ cảnh tùy chỉnh để kiểm soát chính xác ai sẽ thấy từng tính năng.
Nhật ký kiểm toán đầy đủ
Mọi thay đổi cờ được ghi lại cùng với tác giả và dấu thời gian, cung cấp cho bạn lịch sử đầy đủ để gỡ lỗi và tuân thủ.
Tại sao lại chạy Unleash trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
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