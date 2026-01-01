RustDesk là một nền tảng máy tính từ xa mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust, cung cấp một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho TeamViewer và AnyDesk mà không có giới hạn sử dụng, giới hạn số lượng người dùng hoặc chi phí cấp phép định kỳ. Nó triển khai hai thành phần máy chủ — hbbs để quản lý kết nối và hbbr để chuyển tiếp — cho phép các kết nối ngang hàng trực tiếp với cơ chế dự phòng tự động khi tường lửa ngăn chặn định tuyến trực tiếp.

Việc tự lưu trữ máy chủ RustDesk có nghĩa là các phiên truy cập từ xa của bạn không bao giờ được định tuyến qua cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Khóa mã hóa, nhật ký kết nối và chính sách truy cập vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, làm cho nó phù hợp với các đội ngũ IT có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt.