Triển khai RustDesk chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ máy tính từ xa mã nguồn mở cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát quyền truy cập từ xa an toàn mà không cần phí đăng ký hoặc định tuyến dữ liệu qua bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho RustDesk
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RustDesk
RustDesk là một nền tảng máy tính từ xa mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust, cung cấp một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho TeamViewer và AnyDesk mà không có giới hạn sử dụng, giới hạn số lượng người dùng hoặc chi phí cấp phép định kỳ. Nó triển khai hai thành phần máy chủ — hbbs để quản lý kết nối và hbbr để chuyển tiếp — cho phép các kết nối ngang hàng trực tiếp với cơ chế dự phòng tự động khi tường lửa ngăn chặn định tuyến trực tiếp.
Việc tự lưu trữ máy chủ RustDesk có nghĩa là các phiên truy cập từ xa của bạn không bao giờ được định tuyến qua cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Khóa mã hóa, nhật ký kết nối và chính sách truy cập vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, làm cho nó phù hợp với các đội ngũ IT có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt.
Các tính năng chính của RustDesk
Không phí đăng ký
Loại bỏ chi phí cấp phép theo từng người dùng điển hình của các giải pháp máy tính từ xa thương mại, giúp tiết kiệm chi phí cho các đội ngũ đang phát triển.
Mã hóa đầu cuối
Tất cả các phiên làm việc từ xa đều được mã hóa, với các khóa mã hóa được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn thay vì một nhà cung cấp thương mại.
Khách hàng đa nền tảng
Ứng dụng khách có sẵn cho Windows, macOS, Linux, Android và iOS, cho phép truy cập từ xa từ hầu hết mọi thiết bị.
P2P với Relay Fallback
Thiết lập kết nối ngang hàng trực tiếp để đạt hiệu suất tốt nhất, tự động chuyển về chế độ chuyển tiếp khi NAT hoặc tường lửa can thiệp.
Truy cập không giám sát
Hỗ trợ các phiên làm việc từ xa không giám sát để quản lý máy chủ và bảo trì ngoài giờ làm việc mà không cần có người tại máy từ xa.
Tại sao lại chạy RustDesk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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