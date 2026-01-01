Triển khai Twingate Connector với cài đặt một nhấp.
Trình kết nối truy cập mạng Zero Trust bảo mật quyền truy cập tài nguyên riêng tư mà không cần mở cổng hoặc quản lý VPN.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Twingate Connector
Twingate Connector là thành phần tại chỗ của nền tảng truy cập mạng không tin cậy (ZTNA) của Twingate. Nó chạy trên VPS của bạn và thiết lập các đường hầm được mã hóa chỉ đi ra ngoài đến cloud relay của Twingate — không yêu cầu quy tắc tường lửa đến, không có cổng mở và không cần cấu hình VPN client cho nhóm của bạn.
Việc tự host connector trên VPS đặt nó gần với các tài nguyên riêng tư của bạn, cho phép kiểm soát truy cập dựa trên danh tính ở cấp độ tài nguyên. Chỉ những người dùng đã xác thực và được ủy quyền trên các thiết bị đã được phê duyệt mới có thể truy cập các dịch vụ được bảo vệ, thay thế sự phân tán VPN truyền thống bằng các chính sách truy cập theo từng ứng dụng.
Các tính năng chính của Twingate Connector
Không mở cổng vào
Trình kết nối sử dụng các kết nối chỉ đi ra ngoài, vì vậy VPS của bạn không bao giờ cần các quy tắc tường lửa đến làm lộ chu vi mạng của bạn.
Truy cập dựa trên danh tính
Các quyết định truy cập được thực thi theo từng tài nguyên và từng người dùng, thay thế quyền truy cập VPN cấp mạng rộng rãi bằng các chính sách chi tiết.
Tin cậy thiết bị
Yêu cầu kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi cấp quyền truy cập, đảm bảo chỉ các thiết bị được quản lý và tuân thủ mới có thể truy cập tài nguyên được bảo vệ.
Triển khai đơn giản
Triển khai chỉ trong vài phút với tên mạng và mã truy cập — không cần cấu hình máy chủ VPN phức tạp hay quản lý PKI.
Tại sao lại chạy Twingate Connector trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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