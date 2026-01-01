Twingate Connector là thành phần tại chỗ của nền tảng truy cập mạng không tin cậy (ZTNA) của Twingate. Nó chạy trên VPS của bạn và thiết lập các đường hầm được mã hóa chỉ đi ra ngoài đến cloud relay của Twingate — không yêu cầu quy tắc tường lửa đến, không có cổng mở và không cần cấu hình VPN client cho nhóm của bạn.

Việc tự host connector trên VPS đặt nó gần với các tài nguyên riêng tư của bạn, cho phép kiểm soát truy cập dựa trên danh tính ở cấp độ tài nguyên. Chỉ những người dùng đã xác thực và được ủy quyền trên các thiết bị đã được phê duyệt mới có thể truy cập các dịch vụ được bảo vệ, thay thế sự phân tán VPN truyền thống bằng các chính sách truy cập theo từng ứng dụng.