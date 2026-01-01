DumbPad là một ứng dụng ghi chú tự lưu trữ, được thiết kế tối giản một cách có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng văn bản chia sẻ nhanh hiếm khi cần tài khoản, databases, hoặc bất kỳ sự phức tạp nào đi kèm với các bộ công cụ cộng tác đầy đủ. Các ghi chú được lưu trữ dưới dạng tệp tin thuần túy trên ổ đĩa, giúp việc sao lưu chỉ là sao chép một tệp tin và việc di chuyển trở nên đơn giản.

Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một pad trong thời gian thực, tìm kiếm trên các ghi chú với tính năng khớp mờ, và xem trước markdown với các cảnh báo, bảng theo phong cách GitHub, cùng các khối code được tô sáng cú pháp. Bảo vệ bằng PIN 4-10 chữ số tùy chọn giúp bảo mật quyền truy cập trên các máy chủ chia sẻ, trong khi hỗ trợ Progressive Web App cho phép bạn cài đặt DumbPad trên bất kỳ thiết bị nào để truy cập ngoại tuyến. Tự lưu trữ trên một VPS giúp ghi chú của bạn riêng tư, có thể truy cập từ mọi trình duyệt và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi dịch vụ của bên thứ ba.