Triển khai DumbPad với 1 nhấp.
Sổ ghi chú chia sẻ tự lưu trữ cực kỳ đơn giản với tính năng cộng tác theo thời gian thực, xem trước Markdown, tìm kiếm mờ và bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DumbPad
DumbPad là một ứng dụng ghi chú tự lưu trữ, được thiết kế tối giản một cách có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng văn bản chia sẻ nhanh hiếm khi cần tài khoản, databases, hoặc bất kỳ sự phức tạp nào đi kèm với các bộ công cụ cộng tác đầy đủ. Các ghi chú được lưu trữ dưới dạng tệp tin thuần túy trên ổ đĩa, giúp việc sao lưu chỉ là sao chép một tệp tin và việc di chuyển trở nên đơn giản.
Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một pad trong thời gian thực, tìm kiếm trên các ghi chú với tính năng khớp mờ, và xem trước markdown với các cảnh báo, bảng theo phong cách GitHub, cùng các khối code được tô sáng cú pháp. Bảo vệ bằng PIN 4-10 chữ số tùy chọn giúp bảo mật quyền truy cập trên các máy chủ chia sẻ, trong khi hỗ trợ Progressive Web App cho phép bạn cài đặt DumbPad trên bất kỳ thiết bị nào để truy cập ngoại tuyến. Tự lưu trữ trên một VPS giúp ghi chú của bạn riêng tư, có thể truy cập từ mọi trình duyệt và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của DumbPad
Cộng tác thời gian thực
Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một sổ ghi chú đồng thời với các thay đổi được đồng bộ hóa trên mọi trình duyệt được kết nối.
Markdown với xem trước
Hiển thị các khối cảnh báo kiểu GitHub, các bảng mở rộng, mã được tô sáng cú pháp và các chi tiết có thể thu gọn trực tiếp bên trong trình chỉnh sửa.
Tìm kiếm mờ
Tìm bất kỳ notepad nào ngay lập tức bằng cách tìm kiếm trên cả tên tệp và toàn bộ nội dung tệp với tính năng đối sánh mờ linh hoạt.
Bảo vệ mã PIN tùy chọn
Đặt mã PIN 4-10 chữ số để hạn chế quyền truy cập trên các máy chủ dùng chung mà không cần bắt buộc phải có hệ thống quản lý tài khoản hoặc người dùng đầy đủ.
Không cần cơ sở dữ liệu
Sổ ghi chú tồn tại dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa — sao lưu là một bản sao tệp tin duy nhất và việc di chuyển chỉ mất vài giây mà không cần lo lắng về lược đồ.
Progressive Web App
Cài đặt DumbPad trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn để truy cập ngoại tuyến mà không cần mở tab trình duyệt mỗi lần.
Tại sao lại chạy DumbPad trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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