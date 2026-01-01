Giảm giá lên đến 69% cho DumbPad

Triển khai DumbPad với 1 nhấp.

Sổ ghi chú chia sẻ tự lưu trữ cực kỳ đơn giản với tính năng cộng tác theo thời gian thực, xem trước Markdown, tìm kiếm mờ và bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai DumbPad với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho DumbPad

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với DumbPad

DumbPad là một ứng dụng ghi chú tự lưu trữ, được thiết kế tối giản một cách có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng văn bản chia sẻ nhanh hiếm khi cần tài khoản, databases, hoặc bất kỳ sự phức tạp nào đi kèm với các bộ công cụ cộng tác đầy đủ. Các ghi chú được lưu trữ dưới dạng tệp tin thuần túy trên ổ đĩa, giúp việc sao lưu chỉ là sao chép một tệp tin và việc di chuyển trở nên đơn giản.

Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một pad trong thời gian thực, tìm kiếm trên các ghi chú với tính năng khớp mờ, và xem trước markdown với các cảnh báo, bảng theo phong cách GitHub, cùng các khối code được tô sáng cú pháp. Bảo vệ bằng PIN 4-10 chữ số tùy chọn giúp bảo mật quyền truy cập trên các máy chủ chia sẻ, trong khi hỗ trợ Progressive Web App cho phép bạn cài đặt DumbPad trên bất kỳ thiết bị nào để truy cập ngoại tuyến. Tự lưu trữ trên một VPS giúp ghi chú của bạn riêng tư, có thể truy cập từ mọi trình duyệt và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi dịch vụ của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của DumbPad

Cộng tác thời gian thực

Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một sổ ghi chú đồng thời với các thay đổi được đồng bộ hóa trên mọi trình duyệt được kết nối.

Markdown với xem trước

Hiển thị các khối cảnh báo kiểu GitHub, các bảng mở rộng, mã được tô sáng cú pháp và các chi tiết có thể thu gọn trực tiếp bên trong trình chỉnh sửa.

Tìm kiếm mờ

Tìm bất kỳ notepad nào ngay lập tức bằng cách tìm kiếm trên cả tên tệp và toàn bộ nội dung tệp với tính năng đối sánh mờ linh hoạt.

Bảo vệ mã PIN tùy chọn

Đặt mã PIN 4-10 chữ số để hạn chế quyền truy cập trên các máy chủ dùng chung mà không cần bắt buộc phải có hệ thống quản lý tài khoản hoặc người dùng đầy đủ.

Không cần cơ sở dữ liệu

Sổ ghi chú tồn tại dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa — sao lưu là một bản sao tệp tin duy nhất và việc di chuyển chỉ mất vài giây mà không cần lo lắng về lược đồ.

Progressive Web App

Cài đặt DumbPad trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn để truy cập ngoại tuyến mà không cần mở tab trình duyệt mỗi lần.

Tại sao lại chạy DumbPad trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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