Microcks là một nền tảng mã nguồn mở, cloud-native để mô phỏng và kiểm thử API trên mọi giao thức chính — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP và AsyncAPI. Thay vì duy trì các stub được viết thủ công, các nhóm nhập các hợp đồng API hiện có của họ và Microcks tự động tạo ra các mô phỏng thực tế phản ánh hành vi dịch vụ thực, đẩy nhanh quá trình phát triển mà không cần chờ đợi các nhóm backend.

Là một dự án ươm tạo của CNCF, Microcks được xây dựng để tích hợp CI/CD và phù hợp tự nhiên với các pipeline DevOps. Tự host trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu kiểm thử API của mình, loại bỏ các phụ thuộc SaaS bên ngoài và cho phép bạn mô phỏng các dịch vụ nội bộ mà các nền tảng kiểm thử đám mây không bao giờ có thể tiếp cận.