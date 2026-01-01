Triển khai Microcks chỉ với một nhấp.
Nền tảng ươm tạo CNCF dành cho việc giả lập API và kiểm thử hợp đồng trên các giao thức REST, GraphQL, gRPC và AsyncAPI.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Microcks
Microcks là một nền tảng mã nguồn mở, cloud-native để mô phỏng và kiểm thử API trên mọi giao thức chính — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP và AsyncAPI. Thay vì duy trì các stub được viết thủ công, các nhóm nhập các hợp đồng API hiện có của họ và Microcks tự động tạo ra các mô phỏng thực tế phản ánh hành vi dịch vụ thực, đẩy nhanh quá trình phát triển mà không cần chờ đợi các nhóm backend.
Là một dự án ươm tạo của CNCF, Microcks được xây dựng để tích hợp CI/CD và phù hợp tự nhiên với các pipeline DevOps. Tự host trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu kiểm thử API của mình, loại bỏ các phụ thuộc SaaS bên ngoài và cho phép bạn mô phỏng các dịch vụ nội bộ mà các nền tảng kiểm thử đám mây không bao giờ có thể tiếp cận.
Các tính năng chính của Microcks
Giả lập API đa giao thức
Giả lập các dịch vụ REST, GraphQL, gRPC, SOAP và AsyncAPI từ một nền tảng duy nhất — không cần công cụ riêng cho từng giao thức.
Kiểm thử dựa trên hợp đồng
Nhập các đặc tả OpenAPI, AsyncAPI, Postman hoặc gRPC và tự động xác minh rằng các triển khai của bạn tuân thủ các hợp đồng đã thỏa thuận trong các quy trình CI/CD.
Tạo phản hồi năng động
Sử dụng các mẫu và biểu thức trong các phản hồi giả lập để tạo dữ liệu thực tế, đa dạng thay vì các dữ liệu cố định, cải thiện phạm vi kiểm thử.
Tích hợp CI/CD pipeline
Hỗ trợ gốc cho GitHub Actions, Jenkins và Tekton cho phép bạn chạy các bài kiểm tra tuân thủ tự động trên mỗi lần commit mà không cần can thiệp thủ công.
Nhập Postman collection
Tái sử dụng các bộ sưu tập Postman hiện có của bạn làm định nghĩa giả lập và bộ kiểm thử, bảo vệ khoản đầu tư mà nhóm của bạn đã thực hiện vào tài liệu API.
Tại sao lại chạy Microcks trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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