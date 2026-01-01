SigNoz là một nền tảng quan sát full-stack mã nguồn mở được xây dựng nguyên bản trên OpenTelemetry. Nó thay thế nhiều công cụ riêng lẻ — một tracing backend, một metrics store và một log aggregator — bằng một ứng dụng duy nhất tương quan cả ba tín hiệu trong một UI. Các kỹ sư có thể chuyển từ một trace chậm trực tiếp đến các nhật ký và số liệu cơ sở hạ tầng liên quan mà không cần chuyển đổi tab hoặc ghép nối dữ liệu thủ công.

Không giống như các nhà cung cấp SaaS APM, việc tự host SigNoz trên VPS của riêng bạn giữ tất cả dữ liệu telemetry trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có per-seat pricing hoặc giới hạn lưu giữ dữ liệu do bên thứ ba áp đặt. Công cụ lưu trữ ClickHouse giúp các truy vấn nhanh chóng ngay cả với khối lượng ingestion volumes cao, và hỗ trợ OpenTelemetry nguyên bản có nghĩa là bất kỳ dịch vụ OTel-instrumented nào đều gửi dữ liệu mà không cần SDK dành riêng cho nhà cung cấp.