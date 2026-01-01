Triển khai SigNoz với 1 nhấp.
APM gốc OpenTelemetry hợp nhất các dấu vết phân tán, số liệu và nhật ký dưới một nền tảng mã nguồn mở.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SigNoz
SigNoz là một nền tảng quan sát full-stack mã nguồn mở được xây dựng nguyên bản trên OpenTelemetry. Nó thay thế nhiều công cụ riêng lẻ — một tracing backend, một metrics store và một log aggregator — bằng một ứng dụng duy nhất tương quan cả ba tín hiệu trong một UI. Các kỹ sư có thể chuyển từ một trace chậm trực tiếp đến các nhật ký và số liệu cơ sở hạ tầng liên quan mà không cần chuyển đổi tab hoặc ghép nối dữ liệu thủ công.
Không giống như các nhà cung cấp SaaS APM, việc tự host SigNoz trên VPS của riêng bạn giữ tất cả dữ liệu telemetry trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có per-seat pricing hoặc giới hạn lưu giữ dữ liệu do bên thứ ba áp đặt. Công cụ lưu trữ ClickHouse giúp các truy vấn nhanh chóng ngay cả với khối lượng ingestion volumes cao, và hỗ trợ OpenTelemetry nguyên bản có nghĩa là bất kỳ dịch vụ OTel-instrumented nào đều gửi dữ liệu mà không cần SDK dành riêng cho nhà cung cấp.
Các tính năng chính của SigNoz
Truy vết phân tán
Trực quan hóa luồng yêu cầu từ đầu đến cuối trên các dịch vụ với flame graphs, chi tiết span và phân tích độ trễ P50/P95/P99.
Giám sát số liệu
Thu thập và truy vấn các chỉ số cơ sở hạ tầng và ứng dụng thông qua OpenTelemetry, với bảng điều khiển và quy tắc cảnh báo được tích hợp sẵn.
Quản lý nhật ký
Tập trung nhật ký từ tất cả các dịch vụ, lọc theo ngữ cảnh theo dõi và chạy tìm kiếm toàn văn bản mà không cần một ngăn xếp ghi nhật ký riêng biệt.
Tín hiệu tương quan
Chuyển từ một truy vết chậm đến các nhật ký tương quan và số liệu máy chủ chỉ với một cú nhấp chuột — không cần tương quan thủ công giữa các công cụ riêng biệt.
OpenTelemetry bản địa
Bất kỳ dịch vụ nào đã được tích hợp với OTel SDK đều gửi dữ liệu đến SigNoz ngay lập tức, mà không bị khóa nhà cung cấp hoặc các tác nhân tùy chỉnh.
Cảnh báo tích hợp
Xác định ngưỡng và cảnh báo bất thường trên bất kỳ chỉ số hoặc tín hiệu theo dõi nào, đồng thời định tuyến thông báo đến Slack, PagerDuty hoặc webhooks.
Tại sao lại chạy SigNoz trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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