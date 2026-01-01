Triển khai HedgeDoc với 1 nhấp.
Trình chỉnh sửa Markdown cộng tác theo thời gian thực mã nguồn mở dành cho các nhóm để cùng nhau viết, xem xét và chia sẻ tài liệu.
Chọn gói VPS cho HedgeDoc
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HedgeDoc
HedgeDoc là một trình soạn thảo Markdown cộng tác mã nguồn mở, nơi nhiều người có thể viết và chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời với tính năng theo dõi con trỏ trực tiếp và đồng bộ hóa tức thì. Ngoài Markdown cơ bản, nó hỗ trợ sơ đồ nhúng thông qua Mermaid và PlantUML, công thức toán học thông qua KaTeX, các khối mã được tô sáng cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ và chế độ trình chiếu biến bất kỳ ghi chú nào thành một bộ slide.
Tự lưu trữ HedgeDoc trên VPS của bạn giúp giữ tài liệu nhạy cảm, các quyết định kiến trúc nội bộ và ghi chú độc quyền trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có phí mỗi người dùng, không có quyền truy cập dữ liệu của bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các phương thức xác thực bao gồm LDAP, OAuth và SAML cho môi trường doanh nghiệp.
Các tính năng chính của HedgeDoc
Cộng tác thời gian thực
Nhiều tác giả chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời với vị trí con trỏ trực tiếp và cập nhật tức thì, giúp các nhóm làm việc từ xa được đồng bộ hóa mà không gặp xung đột hợp nhất.
Sơ đồ và Toán học
Nhúng các sơ đồ Mermaid, Graphviz và PlantUML cùng với các biểu thức toán học KaTeX trực tiếp vào Markdown, giúp HedgeDoc trở nên lý tưởng cho tài liệu kỹ thuật và học thuật.
Chế độ trình chiếu
Chuyển đổi bất kỳ tài liệu Markdown nào thành một bộ slide chỉ với một cú nhấp chuột, loại bỏ nhu cầu về phần mềm trình chiếu riêng biệt cho các buổi nói chuyện nội bộ và bản demo.
Quyền linh hoạt
Đặt tài liệu ở chế độ công khai, được bảo vệ hoặc riêng tư và kiểm soát những người có thể xem, bình luận hoặc chỉnh sửa — từ các wiki cộng đồng mở đến các thông số kỹ thuật nội bộ bảo mật.
Hỗ trợ xác thực doanh nghiệp
Tích hợp với LDAP, các nhà cung cấp OAuth, SAML và các tài khoản cục bộ để các nhóm có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của công ty hiện có mà không cần quản lý mật khẩu riêng biệt.
Tại sao lại chạy HedgeDoc trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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