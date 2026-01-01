HedgeDoc là một trình soạn thảo Markdown cộng tác mã nguồn mở, nơi nhiều người có thể viết và chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời với tính năng theo dõi con trỏ trực tiếp và đồng bộ hóa tức thì. Ngoài Markdown cơ bản, nó hỗ trợ sơ đồ nhúng thông qua Mermaid và PlantUML, công thức toán học thông qua KaTeX, các khối mã được tô sáng cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ và chế độ trình chiếu biến bất kỳ ghi chú nào thành một bộ slide.

Tự lưu trữ HedgeDoc trên VPS của bạn giúp giữ tài liệu nhạy cảm, các quyết định kiến trúc nội bộ và ghi chú độc quyền trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có phí mỗi người dùng, không có quyền truy cập dữ liệu của bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các phương thức xác thực bao gồm LDAP, OAuth và SAML cho môi trường doanh nghiệp.