Triển khai Euro-Office DocumentServer với cài đặt một nhấp chuột.
Bộ ứng dụng văn phòng tự lưu trữ, có chủ quyền châu Âu, để chỉnh sửa cộng tác trên trình duyệt các tài liệu, bảng tính và bản trình bày.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer là một bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa cộng tác dựa trên trình duyệt các định dạng DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP và PDF trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn ONLYOFFICE DocumentServer được cấp phép AGPL và được đổi thương hiệu cho chủ quyền kỹ thuật số của Châu Âu, nó đóng vai trò là một phần phụ trợ chỉnh sửa cộng tác tích hợp sẵn cho các nền tảng như Nextcloud và ownCloud.
Euro-Office DocumentServer tự lưu trữ, giữ mọi tài liệu, phiên chỉnh sửa và lệnh gọi tích hợp bên trong VPS của bạn — không có đám mây bên thứ ba nào chạm vào nội dung. Xác thực token JWT bảo mật API theo mặc định, và việc triển khai hàng loạt đi kèm PostgreSQL, RabbitMQ và Redis được cấu hình sẵn cho một máy chủ chỉnh sửa sẵn sàng sản xuất.
Các tính năng chính của Euro-Office DocumentServer
Thiết kế tối thượng
Phiên bản AGPL do châu Âu dẫn đầu, tập trung vào chủ quyền kỹ thuật số — mọi tài liệu, nhật ký và hàng cơ sở dữ liệu đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.
Chỉnh sửa cộng tác thời gian thực
Nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày đồng thời với con trỏ, nhận xét và các thay đổi được theo dõi trực tiếp.
Tương thích với MS Office
Mở và lưu các tệp DOCX, XLSX và PPTX với khả năng bảo toàn bố cục chính xác cao, cũng như hỗ trợ nguyên bản cho ODT, ODS và ODP.
Bảo mật API JWT
Xác thực JSON Web Token bảo vệ mọi lệnh gọi API, để chỉ các tích hợp và ứng dụng khách được ủy quyền mới có thể kết nối với máy chủ chỉnh sửa.
Tích hợp Nextcloud
Phần mềm phụ trợ chỉnh sửa cộng tác tích hợp sẵn cho Nextcloud, ownCloud và các nền tảng khác đã hỗ trợ trình kết nối ONLYOFFICE.
Chỉnh sửa PDF và biểu mẫu
Chỉnh sửa PDF và tạo biểu mẫu PDF có thể điền trực tiếp trên trình duyệt, mà không cần phần mềm hoặc plugin bổ sung.
Tại sao lại chạy Euro-Office DocumentServer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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