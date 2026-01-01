Euro-Office DocumentServer là một bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa cộng tác dựa trên trình duyệt các định dạng DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP và PDF trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn ONLYOFFICE DocumentServer được cấp phép AGPL và được đổi thương hiệu cho chủ quyền kỹ thuật số của Châu Âu, nó đóng vai trò là một phần phụ trợ chỉnh sửa cộng tác tích hợp sẵn cho các nền tảng như Nextcloud và ownCloud.

Euro-Office DocumentServer tự lưu trữ, giữ mọi tài liệu, phiên chỉnh sửa và lệnh gọi tích hợp bên trong VPS của bạn — không có đám mây bên thứ ba nào chạm vào nội dung. Xác thực token JWT bảo mật API theo mặc định, và việc triển khai hàng loạt đi kèm PostgreSQL, RabbitMQ và Redis được cấu hình sẵn cho một máy chủ chỉnh sửa sẵn sàng sản xuất.