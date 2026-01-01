Giảm giá lên đến 69% cho Euro-Office DocumentServer

Triển khai Euro-Office DocumentServer với cài đặt một nhấp chuột.

Bộ ứng dụng văn phòng tự lưu trữ, có chủ quyền châu Âu, để chỉnh sửa cộng tác trên trình duyệt các tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
307.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Euro-Office DocumentServer với cài đặt một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Euro-Office DocumentServer

Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer là một bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa cộng tác dựa trên trình duyệt các định dạng DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP và PDF trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn ONLYOFFICE DocumentServer được cấp phép AGPL và được đổi thương hiệu cho chủ quyền kỹ thuật số của Châu Âu, nó đóng vai trò là một phần phụ trợ chỉnh sửa cộng tác tích hợp sẵn cho các nền tảng như Nextcloud và ownCloud.

Euro-Office DocumentServer tự lưu trữ, giữ mọi tài liệu, phiên chỉnh sửa và lệnh gọi tích hợp bên trong VPS của bạn — không có đám mây bên thứ ba nào chạm vào nội dung. Xác thực token JWT bảo mật API theo mặc định, và việc triển khai hàng loạt đi kèm PostgreSQL, RabbitMQ và Redis được cấu hình sẵn cho một máy chủ chỉnh sửa sẵn sàng sản xuất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Euro-Office DocumentServer

Thiết kế tối thượng

Phiên bản AGPL do châu Âu dẫn đầu, tập trung vào chủ quyền kỹ thuật số — mọi tài liệu, nhật ký và hàng cơ sở dữ liệu đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.

Chỉnh sửa cộng tác thời gian thực

Nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày đồng thời với con trỏ, nhận xét và các thay đổi được theo dõi trực tiếp.

Tương thích với MS Office

Mở và lưu các tệp DOCX, XLSX và PPTX với khả năng bảo toàn bố cục chính xác cao, cũng như hỗ trợ nguyên bản cho ODT, ODS và ODP.

Bảo mật API JWT

Xác thực JSON Web Token bảo vệ mọi lệnh gọi API, để chỉ các tích hợp và ứng dụng khách được ủy quyền mới có thể kết nối với máy chủ chỉnh sửa.

Tích hợp Nextcloud

Phần mềm phụ trợ chỉnh sửa cộng tác tích hợp sẵn cho Nextcloud, ownCloud và các nền tảng khác đã hỗ trợ trình kết nối ONLYOFFICE.

Chỉnh sửa PDF và biểu mẫu

Chỉnh sửa PDF và tạo biểu mẫu PDF có thể điền trực tiếp trên trình duyệt, mà không cần phần mềm hoặc plugin bổ sung.

Tại sao lại chạy Euro-Office DocumentServer trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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