Giảm giá lên đến 69% cho Topola Genealogy Viewer

Triển khai Topola Genealogy Viewer với cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.

Trình xem GEDCOM tương tác hiển thị biểu đồ đồng hồ cát phả hệ trực tiếp từ các tệp cây gia đình của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Topola Genealogy Viewer với cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Topola Genealogy Viewer

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Topola Genealogy Viewer

Topola Genealogy Viewer là một ứng dụng web mã nguồn mở chuyển đổi các tệp xuất GEDCOM tiêu chuẩn từ bất kỳ chương trình phả hệ nào thành các biểu đồ cây gia đình tương tác, có thể điều hướng. Nó hiển thị các chế độ xem hình đồng hồ cát và tất cả người thân, cho phép các nhà nghiên cứu nhấp vào bất kỳ người nào để tập trung lại cây phả hệ, và hỗ trợ in hoặc xuất sang PDF, PNG và SVG để chia sẻ ngoại tuyến.

Việc tự host Topola trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu phả hệ nhạy cảm — tên, ngày sinh, người thân còn sống — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Trình xem xử lý các tệp GEDCOM phía máy khách trong trình duyệt, và việc triển khai riêng tư loại bỏ mọi sự phụ thuộc vào dịch vụ hosting của bên thứ ba cho các hội phả hệ, kho lưu trữ hoặc các nhà sử học gia đình phục vụ người thân trên web.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Topola Genealogy Viewer

Hỗ trợ tiêu chuẩn GEDCOM

Tải các tệp GEDCOM tiêu chuẩn được xuất từ Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker và bất kỳ công cụ phả hệ nào khác — không yêu cầu chuyển đổi.

Biểu đồ đồng hồ cát tương tác

Nhấp vào bất kỳ người nào để tập trung lại cây phả hệ và khám phá tổ tiên và con cháu trong một chế độ xem liền mạch duy nhất với các hiệu ứng chuyển đổi mượt mà.

Quyền riêng tư phía client

Các tệp GEDCOM được phân tích cú pháp hoàn toàn trong trình duyệt, vì vậy dữ liệu phả hệ không bao giờ chạm đến cơ sở dữ liệu phía máy chủ hoặc dịch vụ bên ngoài.

Xuất và in

Xuất cây phả hệ sang PDF, PNG hoặc SVG và in toàn bộ biểu đồ phả hệ để lưu trữ, họp mặt gia đình hoặc chia sẻ nghiên cứu.

Chia sẻ dựa trên URL

Tạo permalink tải GEDCOM trực tiếp từ URL web, lý tưởng để nhúng cây gia phả trên các trang web cá nhân hoặc wiki.

Gramps và WikiTree sẵn sàng

Tích hợp với Gramps thông qua plugin Cây Gia Phả Tương Tác và duyệt các hồ sơ WikiTree trực tiếp thông qua chế độ xem cây động của nó.

Tại sao lại chạy Topola Genealogy Viewer trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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