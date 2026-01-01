Topola Genealogy Viewer là một ứng dụng web mã nguồn mở chuyển đổi các tệp xuất GEDCOM tiêu chuẩn từ bất kỳ chương trình phả hệ nào thành các biểu đồ cây gia đình tương tác, có thể điều hướng. Nó hiển thị các chế độ xem hình đồng hồ cát và tất cả người thân, cho phép các nhà nghiên cứu nhấp vào bất kỳ người nào để tập trung lại cây phả hệ, và hỗ trợ in hoặc xuất sang PDF, PNG và SVG để chia sẻ ngoại tuyến.

Việc tự host Topola trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu phả hệ nhạy cảm — tên, ngày sinh, người thân còn sống — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Trình xem xử lý các tệp GEDCOM phía máy khách trong trình duyệt, và việc triển khai riêng tư loại bỏ mọi sự phụ thuộc vào dịch vụ hosting của bên thứ ba cho các hội phả hệ, kho lưu trữ hoặc các nhà sử học gia đình phục vụ người thân trên web.