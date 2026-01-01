Triển khai Topola Genealogy Viewer với cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình xem GEDCOM tương tác hiển thị biểu đồ đồng hồ cát phả hệ trực tiếp từ các tệp cây gia đình của bạn.
Chọn gói VPS cho Topola Genealogy Viewer
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer là một ứng dụng web mã nguồn mở chuyển đổi các tệp xuất GEDCOM tiêu chuẩn từ bất kỳ chương trình phả hệ nào thành các biểu đồ cây gia đình tương tác, có thể điều hướng. Nó hiển thị các chế độ xem hình đồng hồ cát và tất cả người thân, cho phép các nhà nghiên cứu nhấp vào bất kỳ người nào để tập trung lại cây phả hệ, và hỗ trợ in hoặc xuất sang PDF, PNG và SVG để chia sẻ ngoại tuyến.
Việc tự host Topola trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu phả hệ nhạy cảm — tên, ngày sinh, người thân còn sống — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Trình xem xử lý các tệp GEDCOM phía máy khách trong trình duyệt, và việc triển khai riêng tư loại bỏ mọi sự phụ thuộc vào dịch vụ hosting của bên thứ ba cho các hội phả hệ, kho lưu trữ hoặc các nhà sử học gia đình phục vụ người thân trên web.
Các tính năng chính của Topola Genealogy Viewer
Hỗ trợ tiêu chuẩn GEDCOM
Tải các tệp GEDCOM tiêu chuẩn được xuất từ Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker và bất kỳ công cụ phả hệ nào khác — không yêu cầu chuyển đổi.
Biểu đồ đồng hồ cát tương tác
Nhấp vào bất kỳ người nào để tập trung lại cây phả hệ và khám phá tổ tiên và con cháu trong một chế độ xem liền mạch duy nhất với các hiệu ứng chuyển đổi mượt mà.
Quyền riêng tư phía client
Các tệp GEDCOM được phân tích cú pháp hoàn toàn trong trình duyệt, vì vậy dữ liệu phả hệ không bao giờ chạm đến cơ sở dữ liệu phía máy chủ hoặc dịch vụ bên ngoài.
Xuất và in
Xuất cây phả hệ sang PDF, PNG hoặc SVG và in toàn bộ biểu đồ phả hệ để lưu trữ, họp mặt gia đình hoặc chia sẻ nghiên cứu.
Chia sẻ dựa trên URL
Tạo permalink tải GEDCOM trực tiếp từ URL web, lý tưởng để nhúng cây gia phả trên các trang web cá nhân hoặc wiki.
Gramps và WikiTree sẵn sàng
Tích hợp với Gramps thông qua plugin Cây Gia Phả Tương Tác và duyệt các hồ sơ WikiTree trực tiếp thông qua chế độ xem cây động của nó.
Tại sao lại chạy Topola Genealogy Viewer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai
Apollo
Trình soạn thảo chú thích bộ gen cộng tác theo thời gian thực dành cho các nhóm nghiên cứu phân tán