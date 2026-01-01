OpenBao là một nhánh mã nguồn mở do cộng đồng phát triển của HashiCorp Vault, được xây dựng để cung cấp khả năng quản lý bí mật tập trung, an toàn cho các nhóm và ứng dụng. Nó cho phép bạn lưu trữ, truy cập và xoay vòng các bí mật động, khóa mã hóa và thông tin xác thực thông qua một API hợp nhất mà không làm phân tán dữ liệu nhạy cảm trên các tệp cấu hình hoặc biến môi trường.

Tự lưu trữ OpenBao trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các bí mật của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn — không có giới hạn sử dụng, không bị khóa nhà cung cấp và không có rủi ro nhà cung cấp SaaS truy cập thông tin xác thực của bạn. Bạn có toàn bộ bộ tính năng tương thích với Vault nằm trong tầm kiểm soát của mình.