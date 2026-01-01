Triển khai OpenBao chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng quản lý bí mật mã nguồn mở để lưu trữ an toàn các API key, mật khẩu, chứng chỉ và các dữ liệu nhạy cảm khác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenBao
OpenBao là một nhánh mã nguồn mở do cộng đồng phát triển của HashiCorp Vault, được xây dựng để cung cấp khả năng quản lý bí mật tập trung, an toàn cho các nhóm và ứng dụng. Nó cho phép bạn lưu trữ, truy cập và xoay vòng các bí mật động, khóa mã hóa và thông tin xác thực thông qua một API hợp nhất mà không làm phân tán dữ liệu nhạy cảm trên các tệp cấu hình hoặc biến môi trường.
Tự lưu trữ OpenBao trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các bí mật của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn — không có giới hạn sử dụng, không bị khóa nhà cung cấp và không có rủi ro nhà cung cấp SaaS truy cập thông tin xác thực của bạn. Bạn có toàn bộ bộ tính năng tương thích với Vault nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Các tính năng chính của OpenBao
Bí mật động
Tạo thông tin xác thực tạm thời theo yêu cầu cho cơ sở dữ liệu và nhà cung cấp đám mây, tự động thu hồi khi không còn cần thiết.
Kho lưu trữ key-value được mã hóa
Lưu trữ các bí mật tùy ý ở trạng thái nghỉ bằng mã hóa AES-256-GCM để các giá trị nhạy cảm không bao giờ bị lộ trên đĩa.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Thiết lập các quy tắc truy cập dựa trên chính sách để hạn chế những dịch vụ và người dùng nào có thể đọc, ghi hoặc liệt kê các đường dẫn bí mật cụ thể.
Nhiều phương thức xác thực
Xác thực ứng dụng và người dùng thông qua token, userpass, AppRole, LDAP, JWT và các phương thức khác mà không thay đổi quy trình làm việc của bạn.
Nhật ký kiểm toán đầy đủ
Mọi yêu cầu và phản hồi được ghi lại vào hệ thống ghi nhật ký kiểm toán chống giả mạo, cung cấp cho bạn một dấu vết hoàn chỉnh để tuân thủ và ứng phó sự cố.
HTTP API và CLI
Tích hợp việc truy xuất bí mật vào bất kỳ ngôn ngữ hoặc quy trình nào sử dụng REST API hoặc bao CLI đa nền tảng.
Tại sao lại chạy OpenBao trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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