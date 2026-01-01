Traccar là một hệ thống theo dõi GPS mã nguồn mở toàn diện, hỗ trợ hơn 200 giao thức liên lạc và hoạt động với hầu hết mọi thiết bị GPS trên thị trường. Các tổ chức thuộc mọi quy mô sử dụng Traccar để giám sát phương tiện, tài sản và nhân sự theo thời gian thực thông qua giao diện web trực quan với các tính năng bản đồ tương tác, vùng hàng rào địa lý (geofence), cảnh báo tốc độ và báo cáo hành trình chi tiết.

Tự host Traccar trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ phí cấp phép định kỳ cho mỗi thiết bị mà các nền tảng thương mại tính phí, đồng thời giữ dữ liệu vị trí nhạy cảm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Mẫu này triển khai Traccar với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ đáng tin cậy và lâu dài lịch sử theo dõi, lộ trình và phân tích.