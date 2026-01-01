Nền tảng theo dõi GPS mã nguồn mở hỗ trợ hơn 200 giao thức để giám sát đội xe và tài sản theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Traccar
Traccar là một hệ thống theo dõi GPS mã nguồn mở toàn diện, hỗ trợ hơn 200 giao thức liên lạc và hoạt động với hầu hết mọi thiết bị GPS trên thị trường. Các tổ chức thuộc mọi quy mô sử dụng Traccar để giám sát phương tiện, tài sản và nhân sự theo thời gian thực thông qua giao diện web trực quan với các tính năng bản đồ tương tác, vùng hàng rào địa lý (geofence), cảnh báo tốc độ và báo cáo hành trình chi tiết.
Tự host Traccar trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ phí cấp phép định kỳ cho mỗi thiết bị mà các nền tảng thương mại tính phí, đồng thời giữ dữ liệu vị trí nhạy cảm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Mẫu này triển khai Traccar với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ đáng tin cậy và lâu dài lịch sử theo dõi, lộ trình và phân tích.
Các tính năng chính của Traccar
Hơn 200 giao thức thiết bị
Kết nối hầu như bất kỳ thiết bị định vị GPS, OBD dongle hoặc ứng dụng điện thoại thông minh nào với khả năng hỗ trợ tích hợp cho hơn 200 giao thức truyền thông.
Theo dõi bản đồ thời gian thực
Theo dõi vị trí thiết bị trực tiếp trên bản đồ OpenStreetMap hoặc Google Maps tương tác với các cập nhật tự động và hiển thị lộ trình.
Geofencing và cảnh báo
Xác định các vùng geofence và nhận thông báo tức thì khi vào, ra, vi phạm tốc độ và các sự kiện di chuyển.
Báo cáo đội xe
Tạo báo cáo toàn diện về các chuyến đi, điểm dừng, quãng đường, mức tiêu thụ nhiên liệu và phân tích hành vi lái xe.
Truy cập đa người dùng
Tạo tài khoản người dùng với tính năng chia sẻ thiết bị dựa trên quyền cho các nhóm, phòng ban hoặc khách hàng.
Tích hợp REST API
Tích hợp dữ liệu theo dõi với các hệ thống bên ngoài và bảng điều khiển thông qua một REST API được tài liệu hóa tốt.
Tại sao lại chạy Traccar trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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