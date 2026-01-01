MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở hàng đầu, lưu trữ dữ liệu trong các tài liệu linh hoạt giống JSON thay vì các bảng quan hệ cứng nhắc. Phiên bản 4.4 cung cấp một nền tảng sẵn sàng cho sản xuất với các giao dịch đa tài liệu ACID, một framework tổng hợp mạnh mẽ và khả năng mở rộng theo chiều ngang thông qua sharding. Lược đồ động của nó cho phép cấu trúc dữ liệu ứng dụng phát triển mà không cần di chuyển phức tạp, làm cho nó phù hợp tự nhiên với các quy trình làm việc phát triển hiện đại.

Chạy MongoDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn hiệu suất I/O chuyên dụng, toàn quyền kiểm soát cấu hình và chi phí có thể dự đoán được so với các dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây được quản lý. Bạn có thể điều chỉnh phân bổ bộ nhớ, triển khai các chiến lược sao lưu tùy chỉnh và kết nối bất kỳ ứng dụng nào bằng cách sử dụng các drivers gốc có sẵn cho mọi ngôn ngữ lập trình chính.