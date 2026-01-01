Triển khai MongoDB 4 với 1 nhấp.
Cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu linh hoạt cho các ứng dụng hiện đại với lược đồ động và khả năng truy vấn mạnh mẽ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với MongoDB 4
MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở hàng đầu, lưu trữ dữ liệu trong các tài liệu linh hoạt giống JSON thay vì các bảng quan hệ cứng nhắc. Phiên bản 4.4 cung cấp một nền tảng sẵn sàng cho sản xuất với các giao dịch đa tài liệu ACID, một framework tổng hợp mạnh mẽ và khả năng mở rộng theo chiều ngang thông qua sharding. Lược đồ động của nó cho phép cấu trúc dữ liệu ứng dụng phát triển mà không cần di chuyển phức tạp, làm cho nó phù hợp tự nhiên với các quy trình làm việc phát triển hiện đại.
Chạy MongoDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn hiệu suất I/O chuyên dụng, toàn quyền kiểm soát cấu hình và chi phí có thể dự đoán được so với các dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây được quản lý. Bạn có thể điều chỉnh phân bổ bộ nhớ, triển khai các chiến lược sao lưu tùy chỉnh và kết nối bất kỳ ứng dụng nào bằng cách sử dụng các drivers gốc có sẵn cho mọi ngôn ngữ lập trình chính.
Các tính năng chính của MongoDB 4
Mô hình dữ liệu tài liệu
Lưu trữ dữ liệu phân cấp, lồng nhau trong các tài liệu đơn lẻ thay vì trải rộng trên nhiều bảng được nối, đơn giản hóa mã ứng dụng và các truy vấn.
Giao dịch ACID
Giao dịch ACID đa tài liệu đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trên các bộ sưu tập, đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy của dữ liệu tài chính và kinh doanh quan trọng.
Khung Tổng hợp
Các quy trình tổng hợp và chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ dựa trên pipeline được thực hiện ở phía máy chủ, cho phép phân tích phức tạp mà không cần di chuyển dữ liệu sang một hệ thống riêng biệt.
Mở rộng ngang
Sharding tích hợp sẵn tự động phân phối dữ liệu trên nhiều nút, mở rộng thông lượng ghi và dung lượng lưu trữ khi dữ liệu của bạn phát triển.
Ngôn ngữ truy vấn phong phú
Hỗ trợ tìm kiếm toàn văn, truy vấn địa không gian và lọc phức tạp với các chỉ mục thứ cấp được tối ưu hóa cho mọi mô hình truy cập.
Tại sao lại chạy MongoDB 4 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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