Giảm giá lên đến 69% cho Polaris

Triển khai Polaris chỉ với một nhấp chuột.

Máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, chạy bằng Rust, giúp bạn đưa bộ sưu tập cá nhân của mình lên mọi thiết bị bạn sở hữu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Polaris chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Polaris

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Polaris

Polaris là một máy chủ phát nhạc mã nguồn mở được viết bằng Rust, được xây dựng để cung cấp thư viện nhạc cá nhân từ bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị di động nào với phần cứng tối thiểu. Lõi Rust giữ cho việc sử dụng bộ nhớ và tải CPU đủ thấp để chạy thoải mái trên các gói VPS cấp thấp, đồng thời dễ dàng lập chỉ mục các thư viện với hàng chục nghìn bản nhạc trên các định dạng FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV và AIFF.

Tự host Polaris giúp bạn kiểm soát mọi album, bản rip và bản tải xuống từ Bandcamp mà không có phí hàng tháng, không có sự thay đổi danh mục và không có dữ liệu nghe nhạc nào được bán cho bên thứ ba. Người đầu tiên mở giao diện web sẽ hoàn thành một trình hướng dẫn cài đặt ngắn ghép nối đường dẫn thư viện với tài khoản quản trị, để thông tin đăng nhập ban đầu không bao giờ xuất hiện trong nhật ký hoặc trong mẫu triển khai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Polaris

Hiệu suất Rust

Việc triển khai Rust gốc giúp giữ mức sử dụng bộ nhớ và CPU thấp để một thư viện lớn có thể truyền tải mượt mà ngay cả trên các gói VPS nhỏ nhất.

Hỗ trợ định dạng lossless

Truyền phát FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV và AIFF ở chất lượng gốc mà không cần mã hóa lại bắt buộc các bản master của bạn.

Trình hướng dẫn thiết lập lần đầu

Một quy trình chào mừng có hướng dẫn sẽ ghép nối thư mục nhạc của bạn với một tài khoản quản trị khi tải lần đầu, không có thông tin đăng nhập mặc định được mã hóa cứng trong hình ảnh.

Danh sách phát đa người dùng

Mỗi thành viên trong gia đình có tài khoản riêng, danh sách phát và lịch sử nghe mà không bị lẫn lộn thư viện trên một máy chủ dùng chung.

API tương thích Subsonic

Cung cấp một API tương thích Subsonic để hàng chục ứng dụng khách iOS, Android và máy tính để bàn của cộng đồng có thể kết nối mà không cần một ứng dụng độc quyền.

Quản trị trên trình duyệt

Toàn bộ cấu hình — người dùng, điểm gắn kết, DDNS, quy tắc ảnh bìa album — có thể chỉnh sửa từ giao diện web mà không cần truy cập vào container.

Tại sao lại chạy Polaris trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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