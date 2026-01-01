Triển khai Polaris chỉ với một nhấp chuột.
Máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, chạy bằng Rust, giúp bạn đưa bộ sưu tập cá nhân của mình lên mọi thiết bị bạn sở hữu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Polaris
Polaris là một máy chủ phát nhạc mã nguồn mở được viết bằng Rust, được xây dựng để cung cấp thư viện nhạc cá nhân từ bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị di động nào với phần cứng tối thiểu. Lõi Rust giữ cho việc sử dụng bộ nhớ và tải CPU đủ thấp để chạy thoải mái trên các gói VPS cấp thấp, đồng thời dễ dàng lập chỉ mục các thư viện với hàng chục nghìn bản nhạc trên các định dạng FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV và AIFF.
Tự host Polaris giúp bạn kiểm soát mọi album, bản rip và bản tải xuống từ Bandcamp mà không có phí hàng tháng, không có sự thay đổi danh mục và không có dữ liệu nghe nhạc nào được bán cho bên thứ ba. Người đầu tiên mở giao diện web sẽ hoàn thành một trình hướng dẫn cài đặt ngắn ghép nối đường dẫn thư viện với tài khoản quản trị, để thông tin đăng nhập ban đầu không bao giờ xuất hiện trong nhật ký hoặc trong mẫu triển khai.
Các tính năng chính của Polaris
Hiệu suất Rust
Việc triển khai Rust gốc giúp giữ mức sử dụng bộ nhớ và CPU thấp để một thư viện lớn có thể truyền tải mượt mà ngay cả trên các gói VPS nhỏ nhất.
Hỗ trợ định dạng lossless
Truyền phát FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV và AIFF ở chất lượng gốc mà không cần mã hóa lại bắt buộc các bản master của bạn.
Trình hướng dẫn thiết lập lần đầu
Một quy trình chào mừng có hướng dẫn sẽ ghép nối thư mục nhạc của bạn với một tài khoản quản trị khi tải lần đầu, không có thông tin đăng nhập mặc định được mã hóa cứng trong hình ảnh.
Danh sách phát đa người dùng
Mỗi thành viên trong gia đình có tài khoản riêng, danh sách phát và lịch sử nghe mà không bị lẫn lộn thư viện trên một máy chủ dùng chung.
API tương thích Subsonic
Cung cấp một API tương thích Subsonic để hàng chục ứng dụng khách iOS, Android và máy tính để bàn của cộng đồng có thể kết nối mà không cần một ứng dụng độc quyền.
Quản trị trên trình duyệt
Toàn bộ cấu hình — người dùng, điểm gắn kết, DDNS, quy tắc ảnh bìa album — có thể chỉnh sửa từ giao diện web mà không cần truy cập vào container.
Tại sao lại chạy Polaris trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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