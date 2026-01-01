Polaris là một máy chủ phát nhạc mã nguồn mở được viết bằng Rust, được xây dựng để cung cấp thư viện nhạc cá nhân từ bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị di động nào với phần cứng tối thiểu. Lõi Rust giữ cho việc sử dụng bộ nhớ và tải CPU đủ thấp để chạy thoải mái trên các gói VPS cấp thấp, đồng thời dễ dàng lập chỉ mục các thư viện với hàng chục nghìn bản nhạc trên các định dạng FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV và AIFF.

Tự host Polaris giúp bạn kiểm soát mọi album, bản rip và bản tải xuống từ Bandcamp mà không có phí hàng tháng, không có sự thay đổi danh mục và không có dữ liệu nghe nhạc nào được bán cho bên thứ ba. Người đầu tiên mở giao diện web sẽ hoàn thành một trình hướng dẫn cài đặt ngắn ghép nối đường dẫn thư viện với tài khoản quản trị, để thông tin đăng nhập ban đầu không bao giờ xuất hiện trong nhật ký hoặc trong mẫu triển khai.