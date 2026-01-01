Giảm giá lên đến 69% cho eXeLearning

Triển khai eXeLearning với 1 nhấp.

Công cụ tạo nội dung mã nguồn mở để tạo tài nguyên giáo dục tương tác SCORM và HTML5.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai eXeLearning với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho eXeLearning

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với eXeLearning

eXeLearning là một môi trường soạn thảo được cấp phép AGPL, được các nhà giáo dục và nhà thiết kế hướng dẫn sử dụng để xây dựng nội dung học tập tương tác mà không cần viết mã. Được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục Tây Ban Nha và mạng lưới các cơ quan quản lý khu vực, nó tập trung vào việc sản xuất các tài nguyên dựa trên tiêu chuẩn hoạt động trong bất kỳ Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) nào.

Tự host eXeLearning trên VPS của bạn giúp giữ tài liệu khóa học, xuất khẩu dành cho sinh viên và thông tin đăng nhập soạn thảo hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Các nhóm có thể cộng tác trong thời gian thực, xuất bản các bản xuất sang Moodle hoặc bất kỳ LMS nào, và tránh các giới hạn cấp phép cũng như lo ngại về nơi lưu trữ dữ liệu của các dịch vụ soạn thảo đám mây.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của eXeLearning

iDevices tương tác

Các thành phần có thể thêm vào cho các câu đố, nghiên cứu điển hình, đa phương tiện và hoạt động suy ngẫm biến nội dung tĩnh thành các bài học tương tác có cấu trúc.

Xuất SCORM và HTML5

Xuất bản các khóa học dưới dạng gói SCORM, Nội dung IMS hoặc các trang web HTML5 độc lập để chúng chạy trên bất kỳ LMS nào hoặc trên web hosting thông thường.

Cộng tác thời gian thực

Nhiều tác giả có thể chỉnh sửa cùng một dự án đồng thời thông qua tính năng đồng bộ hóa Yjs WebSocket tích hợp sẵn, phản ánh quy trình làm việc của các trình chỉnh sửa tài liệu hiện đại.

Tích hợp Moodle

Đẩy các khóa học đã hoàn thành trực tiếp vào Moodle dưới dạng các hoạt động sẵn sàng triển khai, loại bỏ bước tải lên thủ công giữa việc tạo nội dung và xuất bản.

Giao diện đa ngôn ngữ

Hỗ trợ gốc cho tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan, tiếng Basque, tiếng Galician, tiếng Valencia và tiếng Esperanto khiến nó phù hợp với các chương trình giáo dục khu vực và song ngữ.

Các tiêu chuẩn mở và dễ tiếp cận

Nội dung được tạo tuân thủ các nguyên tắc về khả năng tiếp cận web và các định dạng mở, đảm bảo rằng các tài nguyên vẫn có thể sử dụng được và di động trong nhiều năm tới.

Tại sao lại chạy eXeLearning trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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