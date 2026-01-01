Triển khai eXeLearning với 1 nhấp.
Công cụ tạo nội dung mã nguồn mở để tạo tài nguyên giáo dục tương tác SCORM và HTML5.
Chọn gói VPS cho eXeLearning
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với eXeLearning
eXeLearning là một môi trường soạn thảo được cấp phép AGPL, được các nhà giáo dục và nhà thiết kế hướng dẫn sử dụng để xây dựng nội dung học tập tương tác mà không cần viết mã. Được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục Tây Ban Nha và mạng lưới các cơ quan quản lý khu vực, nó tập trung vào việc sản xuất các tài nguyên dựa trên tiêu chuẩn hoạt động trong bất kỳ Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) nào.
Tự host eXeLearning trên VPS của bạn giúp giữ tài liệu khóa học, xuất khẩu dành cho sinh viên và thông tin đăng nhập soạn thảo hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Các nhóm có thể cộng tác trong thời gian thực, xuất bản các bản xuất sang Moodle hoặc bất kỳ LMS nào, và tránh các giới hạn cấp phép cũng như lo ngại về nơi lưu trữ dữ liệu của các dịch vụ soạn thảo đám mây.
Các tính năng chính của eXeLearning
iDevices tương tác
Các thành phần có thể thêm vào cho các câu đố, nghiên cứu điển hình, đa phương tiện và hoạt động suy ngẫm biến nội dung tĩnh thành các bài học tương tác có cấu trúc.
Xuất SCORM và HTML5
Xuất bản các khóa học dưới dạng gói SCORM, Nội dung IMS hoặc các trang web HTML5 độc lập để chúng chạy trên bất kỳ LMS nào hoặc trên web hosting thông thường.
Cộng tác thời gian thực
Nhiều tác giả có thể chỉnh sửa cùng một dự án đồng thời thông qua tính năng đồng bộ hóa Yjs WebSocket tích hợp sẵn, phản ánh quy trình làm việc của các trình chỉnh sửa tài liệu hiện đại.
Tích hợp Moodle
Đẩy các khóa học đã hoàn thành trực tiếp vào Moodle dưới dạng các hoạt động sẵn sàng triển khai, loại bỏ bước tải lên thủ công giữa việc tạo nội dung và xuất bản.
Giao diện đa ngôn ngữ
Hỗ trợ gốc cho tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan, tiếng Basque, tiếng Galician, tiếng Valencia và tiếng Esperanto khiến nó phù hợp với các chương trình giáo dục khu vực và song ngữ.
Các tiêu chuẩn mở và dễ tiếp cận
Nội dung được tạo tuân thủ các nguyên tắc về khả năng tiếp cận web và các định dạng mở, đảm bảo rằng các tài nguyên vẫn có thể sử dụng được và di động trong nhiều năm tới.
Tại sao lại chạy eXeLearning trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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