eXeLearning là một môi trường soạn thảo được cấp phép AGPL, được các nhà giáo dục và nhà thiết kế hướng dẫn sử dụng để xây dựng nội dung học tập tương tác mà không cần viết mã. Được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục Tây Ban Nha và mạng lưới các cơ quan quản lý khu vực, nó tập trung vào việc sản xuất các tài nguyên dựa trên tiêu chuẩn hoạt động trong bất kỳ Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) nào.

Tự host eXeLearning trên VPS của bạn giúp giữ tài liệu khóa học, xuất khẩu dành cho sinh viên và thông tin đăng nhập soạn thảo hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Các nhóm có thể cộng tác trong thời gian thực, xuất bản các bản xuất sang Moodle hoặc bất kỳ LMS nào, và tránh các giới hạn cấp phép cũng như lo ngại về nơi lưu trữ dữ liệu của các dịch vụ soạn thảo đám mây.