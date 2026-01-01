CitrineOS là một hệ thống quản lý trạm sạc mã nguồn mở (CSMS) của LF Energy, được xây dựng dựa trên giao thức OCPP 2.0.1, với khả năng tương thích ngược với OCPP 1.6. Máy chủ định tuyến các tin nhắn WebSocket từ các bộ sạc EV, lưu trữ các giao dịch và cấu hình trong PostgreSQL với PostGIS, đồng thời hiển thị các API REST và GraphQL thông qua một lớp Hasura để tích hợp với nhà điều hành.

Tự host CitrineOS trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa của trạm, ủy quyền của tài xế và lịch sử giao dịch dưới sự kiểm soát của bạn thay vì một đám mây của nhà cung cấp. Bảng điều khiển Hasura GraphQL cho phép bạn truy vấn và quản lý dữ liệu trạm sạc trực tiếp trong trình duyệt, trong khi các cổng OCPP WebSocket vẫn mở để các bộ sạc kết nối.