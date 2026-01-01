Giảm giá lên đến 69% cho CitrineOS

Triển khai CitrineOS với 1 nhấp cài đặt.

Hệ thống quản lý trạm sạc OCPP 2.0.1 mã nguồn mở dành cho các nhà điều hành mạng lưới xe điện.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai CitrineOS với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho CitrineOS

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với CitrineOS

CitrineOS là một hệ thống quản lý trạm sạc mã nguồn mở (CSMS) của LF Energy, được xây dựng dựa trên giao thức OCPP 2.0.1, với khả năng tương thích ngược với OCPP 1.6. Máy chủ định tuyến các tin nhắn WebSocket từ các bộ sạc EV, lưu trữ các giao dịch và cấu hình trong PostgreSQL với PostGIS, đồng thời hiển thị các API REST và GraphQL thông qua một lớp Hasura để tích hợp với nhà điều hành.

Tự host CitrineOS trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa của trạm, ủy quyền của tài xế và lịch sử giao dịch dưới sự kiểm soát của bạn thay vì một đám mây của nhà cung cấp. Bảng điều khiển Hasura GraphQL cho phép bạn truy vấn và quản lý dữ liệu trạm sạc trực tiếp trong trình duyệt, trong khi các cổng OCPP WebSocket vẫn mở để các bộ sạc kết nối.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của CitrineOS

OCPP 2.0.1 gốc

Triển khai Giao thức Open Charge Point Protocol mới nhất với lõi được chứng nhận và các cấu hình bảo mật nâng cao, cùng với khả năng tương thích ngược cho các trạm OCPP 1.6.

Bảng điều khiển dữ liệu GraphQL

Hasura tự động tạo một GraphQL API có kiểu dữ liệu và bảng điều khiển trên lược đồ CitrineOS, cho phép truy vấn thời gian thực trên các phiên, giá trị đồng hồ và trạng thái trạm.

Router tin nhắn mô-đun

Hệ thống module dựa trên Decorator định tuyến các tin nhắn OCPP thông qua RabbitMQ, để các module ủy quyền, giao dịch và báo cáo có thể mở rộng độc lập khỏi lớp WebSocket.

Truy cập dữ liệu GraphQL

Hasura tự động tạo một API GraphQL có kiểu dữ liệu trên schema PostgreSQL của CitrineOS, cung cấp các đăng ký theo thời gian thực cho các phiên, giá trị đo và trạng thái trạm.

Lưu trữ tương thích S3

Phiên bản MinIO tích hợp lưu trữ ảnh firmware, nhật ký trạm và gói chứng chỉ thông qua API S3 tiêu chuẩn, sẵn sàng để thay thế bằng AWS S3 hoặc GCS sau này.

Tại sao lại chạy CitrineOS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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