Triển khai CitrineOS với 1 nhấp cài đặt.
Hệ thống quản lý trạm sạc OCPP 2.0.1 mã nguồn mở dành cho các nhà điều hành mạng lưới xe điện.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CitrineOS
CitrineOS là một hệ thống quản lý trạm sạc mã nguồn mở (CSMS) của LF Energy, được xây dựng dựa trên giao thức OCPP 2.0.1, với khả năng tương thích ngược với OCPP 1.6. Máy chủ định tuyến các tin nhắn WebSocket từ các bộ sạc EV, lưu trữ các giao dịch và cấu hình trong PostgreSQL với PostGIS, đồng thời hiển thị các API REST và GraphQL thông qua một lớp Hasura để tích hợp với nhà điều hành.
Tự host CitrineOS trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa của trạm, ủy quyền của tài xế và lịch sử giao dịch dưới sự kiểm soát của bạn thay vì một đám mây của nhà cung cấp. Bảng điều khiển Hasura GraphQL cho phép bạn truy vấn và quản lý dữ liệu trạm sạc trực tiếp trong trình duyệt, trong khi các cổng OCPP WebSocket vẫn mở để các bộ sạc kết nối.
Các tính năng chính của CitrineOS
OCPP 2.0.1 gốc
Triển khai Giao thức Open Charge Point Protocol mới nhất với lõi được chứng nhận và các cấu hình bảo mật nâng cao, cùng với khả năng tương thích ngược cho các trạm OCPP 1.6.
Bảng điều khiển dữ liệu GraphQL
Hasura tự động tạo một GraphQL API có kiểu dữ liệu và bảng điều khiển trên lược đồ CitrineOS, cho phép truy vấn thời gian thực trên các phiên, giá trị đồng hồ và trạng thái trạm.
Router tin nhắn mô-đun
Hệ thống module dựa trên Decorator định tuyến các tin nhắn OCPP thông qua RabbitMQ, để các module ủy quyền, giao dịch và báo cáo có thể mở rộng độc lập khỏi lớp WebSocket.
Truy cập dữ liệu GraphQL
Hasura tự động tạo một API GraphQL có kiểu dữ liệu trên schema PostgreSQL của CitrineOS, cung cấp các đăng ký theo thời gian thực cho các phiên, giá trị đo và trạng thái trạm.
Lưu trữ tương thích S3
Phiên bản MinIO tích hợp lưu trữ ảnh firmware, nhật ký trạm và gói chứng chỉ thông qua API S3 tiêu chuẩn, sẵn sàng để thay thế bằng AWS S3 hoặc GCS sau này.
Tại sao lại chạy CitrineOS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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