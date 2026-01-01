Triển khai GitLab với một nhấp.
Nền tảng DevOps mã nguồn mở hoàn chỉnh kết hợp Git hosting, CI/CD pipelines và quản lý dự án trong một ứng dụng.
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Những gì bạn có thể xây dựng với GitLab
GitLab Community Edition là một nền tảng DevOps tất cả trong một, kết hợp lưu trữ kho Git, tự động hóa CI/CD, theo dõi vấn đề, đánh giá mã và registry container trong một ứng dụng tự host duy nhất. Nó loại bỏ nhu cầu tích hợp nhiều công cụ riêng biệt và cung cấp cho các nhóm một nền tảng vòng đời phát triển phần mềm hoàn chỉnh dưới sự kiểm soát hoàn toàn của tổ chức.
Tự host GitLab loại bỏ chi phí theo người dùng và giữ mã nguồn, bí mật CI/CD, cùng kết quả quét bảo mật trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Lưu ý: khởi động ban đầu mất 3-10 phút khi tất cả các dịch vụ nội bộ khởi tạo — lỗi 502 trong khoảng thời gian này là bình thường. Tối thiểu 2 lõi CPU và 4 GB RAM được khuyến nghị cho các triển khai nhóm nhỏ.
Các tính năng chính của GitLab
Tích hợp CI/CD pipelines
Trình chạy pipeline tích hợp tự động hóa kiểm thử, xây dựng ảnh Docker và triển khai mà không cần dựa vào Jenkins hoặc các dịch vụ CI bên ngoài.
Container registry
Lưu trữ và quản lý Docker images trực tiếp cùng với mã của bạn trong một container registry riêng tư tích hợp sẵn.
Các quy trình làm việc yêu cầu hợp nhất
Đánh giá mã với bình luận nội tuyến, quy tắc phê duyệt và mẫu yêu cầu hợp nhất giúp duy trì các cổng chất lượng cho mọi thay đổi.
Quét bảo mật
SAST tích hợp sẵn, quét phụ thuộc và phát hiện bí mật giúp xác định các lỗ hổng bảo mật trước khi mã được đưa vào sản xuất.
Theo dõi vấn đề và lập kế hoạch
Bảng, mốc, nhãn và lộ trình giúp các nhóm lập kế hoạch và theo dõi công việc trên cùng một nền tảng nơi mã nguồn được lưu trữ.
Tại sao lại chạy GitLab trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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