Traggo là một open-source, self-hosted time tracker tổ chức mỗi mục nhập dưới dạng một khoảng thời gian trên dòng thời gian thay vì một hàng trong hệ thống phân cấp dự án cứng nhắc. Mỗi mục nhập được làm phong phú với các thẻ tùy ý — client , project , task , billable , bất cứ điều gì bạn muốn — và bảng điều khiển phân tích thời gian bằng cách kết hợp các thẻ theo cách bạn cần, mà không buộc bạn phải chọn một phân tích chuẩn ngay từ đầu.

Tự lưu trữ Traggo trên VPS của riêng bạn giúp giữ bảng chấm công, thông tin khách hàng và ngữ cảnh liên quan đến thanh toán trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một nhà cung cấp time-tracking SaaS. Go binary đơn lẻ cùng với cơ sở dữ liệu SQLite làm cho nó đủ nhẹ để cùng tồn tại với các dịch vụ khác trên một VPS nhỏ, và mô hình dựa trên thẻ thích ứng với các consultants, freelancers, agencies và product teams.