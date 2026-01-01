Triển khai Traggo với cài đặt một cú nhấp chuột.
Công cụ theo dõi thời gian dựa trên thẻ tự host, thay thế hệ thống phân cấp dự án bằng một dòng thời gian linh hoạt có gắn nhãn.
Chọn gói VPS cho Traggo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Traggo
Traggo là một open-source, self-hosted time tracker tổ chức mỗi mục nhập dưới dạng một khoảng thời gian trên dòng thời gian thay vì một hàng trong hệ thống phân cấp dự án cứng nhắc. Mỗi mục nhập được làm phong phú với các thẻ tùy ý —
client,
project,
task,
billable, bất cứ điều gì bạn muốn — và bảng điều khiển phân tích thời gian bằng cách kết hợp các thẻ theo cách bạn cần, mà không buộc bạn phải chọn một phân tích chuẩn ngay từ đầu.
Tự lưu trữ Traggo trên VPS của riêng bạn giúp giữ bảng chấm công, thông tin khách hàng và ngữ cảnh liên quan đến thanh toán trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một nhà cung cấp time-tracking SaaS. Go binary đơn lẻ cùng với cơ sở dữ liệu SQLite làm cho nó đủ nhẹ để cùng tồn tại với các dịch vụ khác trên một VPS nhỏ, và mô hình dựa trên thẻ thích ứng với các consultants, freelancers, agencies và product teams.
Các tính năng chính của Traggo
Theo dõi dựa trên thẻ
Thay thế phân cấp dự án lồng nhau bằng các thẻ tùy ý để cùng một mục có thể hiển thị đồng thời trong các báo cáo khách hàng, dự án và thanh toán.
Xem dòng thời gian
Kéo các khoảng thời gian trên dòng thời gian hàng ngày để bắt đầu, dừng, chia tách và chỉnh sửa các mục nhập thời gian một cách nhanh chóng mà không cần nhập các dấu thời gian chính xác.
Báo cáo linh hoạt
Phân tích thời gian đã theo dõi theo bất kỳ sự kết hợp nào của các thẻ trên các khoảng thời gian có thể cấu hình, sau đó xuất kết quả ra CSV để lập hóa đơn.
Hỗ trợ đa người dùng
Tạo các tài khoản người dùng riêng biệt với vai trò quản trị viên và vai trò thông thường để một nhóm nhỏ có thể chia sẻ một phiên bản Traggo duy nhất với bảng chấm công riêng biệt.
GraphQL API
Vận hành các tự động hóa, bảng điều khiển và tích hợp thông qua API GraphQL được tài liệu hóa thay vì thu thập dữ liệu từ web UI.
Gọn nhẹ
Một binary Go duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite giúp sử dụng ít dung lượng đĩa và bộ nhớ, lý tưởng để đặt lên một VPS hiện có mà không cần cấp phát tài nguyên mới.
Tại sao lại chạy Traggo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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